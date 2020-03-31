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İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon TL kaynak

Türkiye İş Bankası Grubu, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon TL'lik kaynak ayrılmasına karar verdi.

31.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:30
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon TL kaynak
Türkiye İş Bankası Grubu, koronavirüs salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon TL'lik kaynak ayrılmasına karar verdi.
İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, ayrılan kaynağa Türkiye İş Bankası ve bankanın iştiraklerinden Şişe ve Cam Fabrikaları, TSKB, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, İş Yatırım Menkul Değerler ve İş Yatırım Ortaklığı katkı sundu.
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat kapsamında, sağlık hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla belirlenecek hastanelerin ihtiyaç duyduğu ventilatör, video laringoskop, maske, tulum, eldiven ve benzeri malzeme/teçhizat tedarik edilecek.
Salgının Türkiye'de görülmesinden bu yana toplumun, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını önceliklendiren tedbirler alan ve bu tedbirleri gelişmelerle uyumlu biçimde sürekli güncelleyen İş Bankası Grubu, salgında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, tedavi görenlere de acil şifalar diledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İş Bankası, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon TL kaynak - Ekonomi

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