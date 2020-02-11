İş Bankası kamu lojmanları için yüzde 0.95 ile kredi kullandıracak

Türkiye İş Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kamuya ait lojmanların ihale yoluyla satışında ev kredisi kullandırılmasına yönelik protokol imzaladı, buna göre; İş Bankası kişiye özel geri ödeme seçenekleriyle, kamu lojman alımlarının finansmanı amacıyla ev kredisi talep eden alıcılara 120 ay vadeye kadar aylık yüzde 0.95 faiz oranı ile kredi kullandıracak.

İş Bankası'nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye isbank.com.tr ve 0850 724 0 724 Telefon Şubesinden ulaşılabiliyor.