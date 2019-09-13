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İş bankası konut kredisi faizini indirdi

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.17 düzeyine indirdi.

13.09.2019 14:26İş bankası konut kredisi faizini indirdi
Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.17 düzeyine indirdi.
İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17 oranı uygulayacak" denildi ve kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası'nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye isbank.com.tr ve tüm İş Bankası şubelerinden ulaşılabileceği belirtildi.



İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

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