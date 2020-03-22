İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat...
İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.
22.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:46
İş Bankası, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden yarından itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.
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Kaynak: AA
Etiketler : İş Bankası, Ekonomi