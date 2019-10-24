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İş Bankası Müzesi, atölyelerinde 100 binden fazla öğrenciyi ağırladı

Türkiye İş Bankası Müzesi'ndeki atölyelerin katılımcı sayısı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan Preveze İlkokulu'nun 2-K sınıfı öğrencilerinin ziyaretiyle birlikte 100 bini aştı.

24.10.2019 09:46İş Bankası Müzesi, atölyelerinde 100 binden fazla öğrenciyi ağırladı
Türkiye İş Bankası Müzesi'ndeki atölyelerin katılımcı sayısı, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan Preveze İlkokulu'nun 2-K sınıfı öğrencilerinin ziyaretiyle birlikte 100 bini aştı.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası Müzesi'nde, ağırlıklı olarak tasarruf, bütçe yönetimi, para, genel kültür üzerine gerçekleştirilen atölyeler, tatil dönemlerinde yaratıcı drama ve yazarla okuma atölyeleriyle zenginleştiriliyor.
Okul grupları için atölyeler eğitim-öğretim dönemi boyunca salı ve cuma günleri arasında, bireysel gruplar için atölyeler ise yarıyıl tatili ve bazı hafta sonları yapılıyor.

Atölyelere katılım

Atölyeler için rezervasyon talepleri, Türkiye İş Bankası Müzesi'nin web sitesi üzerinden oluşturulabiliyor. Atölyelere katılmak isteyen okulların, müze web sitesinde yer alan "Okul Grupları" sayfasından (https://muze.isbank.com.tr/Sayfalar/okul-gruplari.aspx) kendileri için uygun olan atölyeyi seçerek online rezervasyon formunu doldurması gerekiyor.
Türkiye İş Bankası Müzesi'ndeki etkinlikler, müzenin web sitesinden, @isbankasimuzesi Twitter hesabından, @issanat Instagram hesabından veya Facebook'taki Türkiye İş Bankası Müzesi sayfasından takip edilebiliyor.

Gaziosmanpaşa, İş Bankası, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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