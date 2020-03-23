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İş Bankası'ndan Covid-19 salgınına karşı ekonomiye destek paketi

Türkiye İş Bankası, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı.

23.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:53
İş Bankası'ndan Covid-19 salgınına karşı ekonomiye destek paketi

Türkiye İş Bankası, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketini açıkladı.

Bankanın açıkladığı destek paketinin ayrıntıları şöyle:

Müşterilerin 30 Nisan'a kadar ihtiyaç duyması halinde;anapara/faiz/taksit ödemelerinin ilave bir koşul aranmaksızın 30 Haziran'a kadar ötelenmesine imkan verilecek.

Salgın sebebiyle mali bünyesi olumsuz etkilenen başta turizm, lojistik, AVM, perakende sektörleri olmak üzere sektör ayrımı olmaksızın her bir ihtiyaç, vaka bazında değerlendirilerek ödemesiz dönem dahil gerekli tüm destek verilecek.

KOBİ'lerimizin ve mikro işletmelerin, tabana yaygın yararlanmasını teminen, salgın öncesi girdiği ticari yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mevcut limitlerle desteklenmesi ve gerekirse ilave limit için de azami çaba gösterilecektir.

Maaş anlaşmalı olsun olmasın Banka müşterilerinin önümüzdeki 3 aya ait maaş ödemelerini herhangi bir istihdam azaltımı yapmamaları kaydıyla gerekirse ilave limit tahsisi suretiyle ödenmesine katkı sağlanacak.

Dijital kanallar üzerinden yapılacak EFT/havale işlemlerinden 30 Nisan'a kadar (karttan karta havale dahil) hiçbir Banka müşterisinden ücret alınmayacaktır.

Sağlık ve gıda başta olmak üzere, müşterilerimizin alışveriş anında ihtiyaç duyması halinde kredi kartı limitlerinde artırıma gidilecek.

POS ve ÖKC ücretleri 3 ay boyunca ötelenecek.

Bireysel müşterilere; tüketici kredisi, kredi kartı ve ek hesap ödemelerini 3 ay boyunca öteleme imkanı getirilecek.

Açıklamada, "İş Bankası; bu tedbirler manzumesi ile sınırlı olmamak ve başta işini kaybeden vatandaşlara sağlanacak kolaylıklar olmak üzere, Türkiye'nin bankası olarak ülkenin içine girdiği zorlukları aşmak için yapıcı ve çözümcü anlayışını bugüne kadar olduğu gibi sürdürerek her türlü ilave tedbiri alacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, İş Bankası, Ekonomi

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