İş Bankası'ndan e-dönüşüme destek

Türkiye İş Bankası, İşNet ile birlikte, KOBİ'ler ve serbest meslek erbabının elektronik dönüşümüne destek olacak yeni bir kampanya başlattı. İş Bankası
Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, yasal düzenlemeler gereği, 2020 yılında e-fatura ve e-serbest meslek makbuzu (e-SMM) uygulamasına geçecek İş Bankası müşterileri, ihtiyaç duyacakları e-belge hizmetlerinden kampanya kapsamında bir yıl süreyle ücretsiz olarak yararlanabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, 2020 yılında cirosu 5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında olan yaklaşık 200 bin firmanın e-fatura uygulamasına; doktor, avukat, mali müşavir gibi 200 bin serbest meslek erbabının ise e-serbest meslek makbuzu uygulamasına geçeceğini belirterek, "2020 yılındaki e-belge geçiş sürecinin KOBİ'ler ve serbest meslek erbabı müşterilerimizin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunun farkındayız. Bu bilinçle İşNet ile birlikte hayata geçirdiğimiz kampanya kapsamında, özellikle e-belge hizmetlerinden ilk defa faydalanacak serbest meslek erbabı müşterilerimize ve 10 milyon TL'nin altında cirosu olan KOBİ'lerimize odaklandık. Müşterilerimiz, bir yıl boyunca İşNet'in NetteFatura portalını kullanarak e-fatura, e-arşiv fatura ve e-SMM'lerini kampanya limitleri dahilinde ücretsiz ve taahhütsüz olarak düzenleyebilecek ve geçiş süreci ile ilgili ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiye İş Bankası güvencesi ile erişme imkanı bulacak. 2020 yılında e-belge geçişini tamamlaması gereken mükelleflerimizi, sağladığımız bu destekten faydalanmak üzere İş Bankası şubelerine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
, Ekonomi Kaynak: AA