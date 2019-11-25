Haberler » Güncel » İş Bankası'ndan 'Kadına Yönelik Şiddete Son' kampanyasına destek - Haber

İş Bankası'ndan "Kadına Yönelik Şiddete Son" kampanyasına destek

Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında her yıl gerçekleştirdiği "Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin" kampanyasına destek veriyor.

25.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:02İş Bankası'ndan
Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında her yıl gerçekleştirdiği "Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin" kampanyasına destek veriyor.
Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, banka, geçen yıllarda olduğu gibi 16 günlük aktivizm kampanyasına bu yıl da Genel Müdürlük binasını 10 Aralık'a kadar turuncu renk ile ışıklandırarak destek veriyor.
Birlemiş Milletler tarafından; kültürel, coğrafi, dini, toplumsal ve ekonomik sınır tanımayan bir insan hakları ihlali olarak varlığını tüm dünyada sürdüren kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen kampanya, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nden başlayıp, 10 Aralık "İnsan Hakları Günü"ne kadar sürüyor.
Kampanya kapsamında İstanbul'un pek çok sembol yapısı, binası turuncu ile aydınlatılıyor.
İlk kez 1991'de Kadın Küresel Liderlik Enstitüsü'ndeki (Women's Global Leadership Institute in 1991) aktivistler tarafından başlatılan kampanya, Kadın Küresel Liderlik Merkezi tarafından koordine ediliyor.
Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen "Kadınlara Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Birleşin" kampanyası, dünya çapında farkındalığı artırmak, savunuculuk çabalarını güçlendirmek, bilgi ve yenilikleri paylaşmak için küresel eylem çağrısında bulunuyor. Turuncu rengi, kampanyada, tüm küresel faaliyetler boyunca yürütülen bir tema olarak kullanılıyor.

Birleşmiş Milletler, Türkiye İş Bankası, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:26 EGİKAD'tan kadına şiddet ile mücadeleye tam destek
16:26 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü
16:21 "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Karabük'te
16:21 AK Partili Kadınlar "Kadına Yönelik Şiddeti" kınadı
16:21 Darende' de Öğretmenler Günü programı düzenlendi
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
25.11.2019 16:28:02