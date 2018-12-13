İş Bankası'ndan "Müşteri Olmak İstiyorum" Hizmeti

13 Aralık 2018 Perşembe 15:09



13 Aralık 2018 Perşembe 15:09

İş Bankası müşterisi olmak isteyen, 18 yaşından büyük, yurt içinde yerleşik T.C. vatandaşları, İş Bankası'nın İşCep ve isbank.com.tr üzerinde sunduğu "Müşteri Olmak İstiyorum" hizmeti ile başvurusunu birkaç dakika içerisinde tamamlayarak müşteri olma sürecini hızla ve kolayca başlatabiliyor.Bankadan yapılan açıklamaya göre, sürecin son adımı olan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi'nin imzalanması için müşteriler tercihlerine göre adreslerinde ziyaret edilerek veya diledikleri İş Bankası Şubesi'ne giderek süreci tamamlayabiliyor.İşCep veya isbank.com.tr'den başvuru yaparak İş Bankası müşterisi olmayı tercih edenler Bankamatik kartlarını anında teslim alarak kullanmaya başlayabiliyor. Ayrıca, İşCep uygulamasını indirip, kendilerine hesap açılışı ile birlikte gönderilen geçici şifrelerini kullanarak tüm bankacılık işlemlerini 7/24 diledikleri yerden güvenle yapabiliyorlar.