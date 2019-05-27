İş Bankası Takipteki Kredilerini Sattı

Türkiye İş Bankası, bankanın takipteki krediler portföyünün 418,4 milyon TL tutarındaki kısmını oluşturan alacakların, 30 milyon TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Efes Varlık Yönetim AŞ ve Gelecek Varlık Yönetim AŞ'ye devredildiğini duyurdu.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Türkiye İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Yapılan ihaleler sonucunda bankamız takipteki krediler portföyünün 418,4 milyon TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız, 30 milyon TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Efes Varlık Yönetim AŞ ve Gelecek Varlık Yönetim AŞ'ye devredilmiştir." denildi.

Kaynak: AA