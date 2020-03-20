İş Bankası, salgına karşı tedbirlerini genişletti

İş Bankası bankamatiklerden günlük nakit çekme limitini kart ile 5 bin TL, İşCep'ten karekod ile 3 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL'ye yükseltti. Şubelerde verilen hizmet sırasında çalışanların kendi aralarında ve müşterilerle 1-1,5 metrelik güvenli mesafelerin korunmasına özen gösteriliyor

Kaynak: Dunya.com