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İş Bankası, salgına karşı tedbirlerini genişletti

İş Bankası bankamatiklerden günlük nakit çekme limitini kart ile 5 bin TL, İşCep'ten karekod ile 3 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL'ye yükseltti.

20.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:47
İş Bankası, salgına karşı tedbirlerini genişletti
İş Bankası bankamatiklerden günlük nakit çekme limitini kart ile 5 bin TL, İşCep'ten karekod ile 3 bin TL olmak üzere toplam 8 bin TL'ye yükseltti. Şubelerde verilen hizmet sırasında çalışanların kendi aralarında ve müşterilerle 1-1,5 metrelik güvenli mesafelerin korunmasına özen gösteriliyor

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İş Bankası, Ekonomi

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