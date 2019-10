İş Bankası, taksitli ödeme alma imkanını sınır ötesine taşıdı

Türkiye İş Bankası, sanal POS'ları aracılığı ile üye işyerlerine yurt dışına yaptıkları satışlarda taksitle satış imkanı getirerek bir ilke imza attı.Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, halihazırda elektronik ticaretle uğraşan ve İş Bankası sanal POS hizmetini alan iş yerleri, Visa , Mastercard, AMEX, JCB, Unionpay, Discover ve Diners Club logolu uluslararası kartlı ödeme sistemleri ve Rusya 'nın ulusal ödeme yöntemi MIR'ın yanı sıra, 50'den fazla ülkede geçerli olan 40'a yakın alternatif ödeme yöntemi ile yurt dışından tahsilat yapabilme imkanına sahip durumdalar.Türk işletmelerinin küresel sisteme entegre olmalarını desteklemek için, elektronik kanallar üzerinden sunduğu ödeme çözümlerini sürekli olarak çeşitlendiren İş Bankası, en son Yandex ve Klarna ile yapmış olduğu iş birliği ile sanal POS'larına yurt dışı taksitle satış özelliğini de ekledi.Türkiye'de bir ilk olan bu hizmet kapsamında Rusya'nın en çok kullanılan ödeme yöntemlerinden biri Yandex'in işlem esnasında kullanıcıya taksit yapabilme olanağını sunan Yandex Installment özelliği ve Avrupa ile ABD'de hızla büyüyen online servis sağlayıcısı Klarna'nın, hesaptan transfer imkanı sağlayan "Bank Transfer", ödeme erteleme imkanı sağlayan "Pay Later" ve ödemeleri taksitlendirilme imkanı sağlayan "Slice It" fonksiyonları üye iş yerlerinin sanal POS'larına entegre edilmiş oldu.Böylece banka, Türkiye'de, üye iş yerlerine yurt dışından yapacakları tahsilatlarda müşterilerine taksitli ödeme imkanı sağlayan ilk finansal kuruluş oldu."Yurt dışı pazarlardaki işlem hacimlerini artıracak bir çözüm getiriyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "İş Bankası olarak fiziki ve elektronik ticarete bakışımızda sınır ötesi ödemelere ayrı bir önem atfediyor ve her geçen gün elektronik kanallar üzerinden sunduğumuz ödeme çözümlerini zenginleştiriyoruz. Bugün İş Bankası sanal POS üye işyerleri, dünyada geçerli tüm uluslararası kartları ve bunun yanı sıra 50'nin üzerinde ülkede geçerli olan ve özellikle Avrupa, Rusya ve Çin'de çok yaygın olarak kullanılan 40'a yakın alternatif ödeme yöntemini kabul edebiliyor." ifadelerini kullandı.Sezen, en son yaptıkları işbirliği ile kullanıldığı ülkelerde yaygın bir müşteri kitlesine sahip olan ve son yıllarda hızla gelişen online ödeme sağlayıcıları Yandex ve Klarna'nın taksitli ve ödeme ertelemeli yöntemlerini İş Bankası sanal POS altyapısına entegre ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:"Bu sayede, ulaşım, turizm ve perakende gibi birçok alanda hizmet veren üye iş yerlerimizin Rusya, Avrupa ve ABD'deki tüketicilere taksitli ödeme hizmeti sunabilmelerine olanak sağlarken, e-ticaret tarafında iş yerlerimizin global pazarlara açılmasını kolaylaştıracak, yurt dışı pazarlardaki işlem hacimlerini artıracak, hızlı ve güvenli hizmet vermelerini sağlayacak bir çözüm getiriyoruz."