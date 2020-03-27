İş Bankası TBB'nin kredi protokolüne katıldı

İş Bankası, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) işletmelere yönelik Hazine destekli, KGF kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldığını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada, "koronavirüs salgınının reel sektöre olan etkilerini en aza indirmek amacıyla hazırladığı ekonomiye destek paketini de 23 Mart Pazartesi günü açıkladığı" anımsatılarak, şöyle denildi:

"Türkiye İş Bankası, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizde de yayılım gösteren koronavirüs salgını nedeniyle devreye aldığı ekonomiye destek paketinden sonra, Türkiye Bankalar Birliği'nin bugün duyurduğu, 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak; salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan 'Çek Ödeme Destek Kredisi' ve 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği' paketlerine katılacağını açıkladı."

Kaynak: DHA