İş Bankası Teknoloji Yatırımlarına Devam Ediyor

Zirvenin açılışında "Dijitalleşmede hasat zamanı" başlıklı bir konuşma yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, dünyada teknolojinin hemen hemen her alanında çok sıra dışı, şaşırtıcı gelişmeler ve değişiklikler olduğunu belirterek, "Ülke, sektör, kurum olarak bugüne kadar her ne yaptıysak artık bunların sonuçlarını da alma zamanımızın geldiğine inanıyorum. Çünkü zaman artık teknolojiyle verimliliğimizi artırma, dışa bağımlılığımızı azaltma ve teknoloji ihracatını hızlandırma zamanıdır. Atacağımız adımlar, bundan sonraki yatırımların da önünü açacaktır" dedi.

Aran, Türkiye'nin en büyük özel bankası olan ve ülkemizin bankacılık tarihinde teknolojik alanda imza attığı pek çok ilk ile öncü konumunda bulunan İş Bankası'nın, bir taraftan müşterilerine en kaliteli, en iyi ve en hızlı hizmeti sunma anlayışı ile hareket ettiğini, bir taraftan da iş yapış süreçlerini dünyadaki teknolojik gelişmelere adapte ettiğini söyledi.

Pepper, ilk olarak İstanbul Şubesi'nde müşterilerin karşısına çıktı

Bankanın, operasyon merkezinde robot yazılımları kullandığını ve yapay zeka altyapısıyla kişisel bankacılık asistanı Maxi'nin İşCep'te müşterilerle konuşarak işlem yapmaya başladığını aktaran Aran, Pepper adını verdikleri robotun ilk olarak İş Bankası İstanbul Şubesi'nde müşterilerle buluştuğunu ifade etti. Bankanın teknoloji ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarına değinen Aran, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz 2-3 yılda teknolojiye her yıl düzenli olarak 500 milyon TL yatırım yaptık. Ülkemizin en büyük yazılım şirketi olan ve bugün 1.000 kişiye istihdam sağlayan Softtech'i kurduk. Silikon Vadisi'nde ve Çin'de inovasyon merkezleri açtık. 2019 yılında Londra'da da bir ofis açacağız. Dünya çapında 1.000 startup şirketini taradık. Bunlardan 300'e yakını ile birebir temas kurduk ve 100'e yakını ile birlikte çalışma yaptık. Ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak için Workup Girişimcilik Programı'nı başlattık. Bu girişimlere bizlerin de yatırımcı olabilmesi için 100 milyon TL sermaye ile Maxis Girişim Sermayesi Fonu'nu kurduk. 1 milyar dolar değerini aşan fintech'lerin olduğu 'unicorn' ligine Türkiye'den en azından bir şirket çıkartmak istiyoruz. Bu fon ile 'bir Türk şirketine iştirak ettik ve onu da 1 milyar dolar değerinin üzerine çıkarttık' diyebilmenin hikayesini yaratmak istiyoruz."

2030'a kadar yapay zekanın dünya ekonomisine katkısının 15,7 trilyon dolar olacağı hesaplanıyor

Hakan Aran; 3'ü Teknokent bölgesinde, 2'si yerinde Ar-Ge merkezi olmak üzere toplam 5 ayrı Ar-Ge merkezi oluşturduklarını, altıncısını önümüzdeki yıl Kıbrıs'ta Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nde ODTÜ ile birlikte açacaklarını belirtti. En üst seviyede sağlam, güvenli ve çevre dostu sertifikalara sahip veri merkezi olan ATLAS Veri Merkezi için de 153 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını hatırlatan Aran, "Tüm uygulamalarımızı dijital çağın prensiplerine uygun olacak ve açık bankacılık modellerini destekleyecek şekilde modernize ettik, KARINCA adını verdiğimiz bu program kapsamında 4 yılda 100 milyon dolarlık yatırım yaptık. İngiltere'de Açık Bankacılık Platformu'na üye olduk ve onlarla birlikte biz de aynı deneyimi yaşamaya başladık" dedi.

Bunların yanı sıra insan kaynağına da çok önem verdiklerini vurgulayan Aran, üniversiteleri doğrudan ziyaret ederek yetkin olduklarını düşündükleri bilgisayar mühendisliği ve elektronik mühendisliğinde okuyan 1.000 öğrenci ile çalışma fırsatı elde ettiklerini ifade etti. Aran, ayrıca çevik çalışma yaklaşımını benimseyerek, çalışma ofislerini yenilemeye başladıklarını söyledi.

Yapılan hesaplamalara göre 2030 yılına kadar yapay zekanın dünya ekonomisine katkısının 15,7 trilyon dolar olacağına dikkat çeken Aran, "Tüm ülkelerin gayri safi hasılalarını 15,7 trilyon dolar artırması bekleniyor. Bunun sadece 6,6 trilyon doları verimlilik artışından gelecek. 9,1 trilyon doları ise günümüzde mevcut olmayan servisler, hizmetler ve hizmetlerin kalitesinden, yani inovasyon ve inovasyonun yarattığı kaliteli kişiselleştirilmiş hizmetlerden gelecek. Biz Türkiye İş Bankası olarak kendi payımıza talibiz ve herkesi de önce kendi payını hesaplamaya, sonra da onu sonuna kadar gerçekleştirecek olan projeleri hayata geçirmeye davet ediyoruz. 2019 yılının ülkemizde dijitalleşmenin hasat yılı olmasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.