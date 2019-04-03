İş Bankası ve Paynet Arasında İş Birliği

Kaynak: AA

Türkiye İş Bankası, mobil ödeme yöntemi "Maximum Mobil ile Öde" uygulamasını Paynet Ödeme Hizmetleri'nin kullanımına açtı.Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Maximum Mobil kullanıcılarının e-ticaret siteleri ya da mobil uygulamalarında sadece cep telefonu numaralarını girerek satın alma deneyimini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilmelerine olanak sağlayan "Maximum Mobil ile Öde" yöntemi, Paynet altyapısındaki firmalar tarafından da kullanılabilecek.İş Bankası ve Paynet iş birliği kapsamında, Maximum Mobil kullanıcıları, Paynet üye iş yerlerinden sadece cep telefonu numarası ile hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapabilecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, dijital çağda teknolojinin sürekli gelişip çok daha ileri noktalara giderken, yeni gelişen teknolojileri yalınlaştırıp müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni hizmetler sunma konusunda çok yönlü çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.Maximum Mobil ile Öde'nin geçerli olacağı e-ticaret platformlarının yaygınlaştırılmasında, fintech iş birliklerine de önem verdiklerini vurgulayan Sezen, Paynet ile yaptıkları iş birliğini de fintech ekosistemindeki değer zincirine önemli bir katkı olarak değerlendirdiklerini kaydetti.Paynet Genel Müdürü Bakay Korkmaz da iş birliğinin, hem Paynet üye iş yerlerine hem de Maximum Mobil kullanıcılarına daha kolay bir alışveriş deneyimi yaşatacağını belirterek, "Paynet, tüm organizasyonuyla işletmelerin ödeme ve tahsilat deneyimlerini kolaylaştırıcı yeni çözümler katmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ, 20 bine yakın orta ve büyük ölçekli işletme ile bayilerin tahsilatlarını, geliştirdiği finansal ve teknolojik çözümlerle kolaylıkla yönetmelerini sağlıyor. Şirket, özellikle bayi ağında faaliyet gösteren firmalar için yarattığı etkin çözümler sayesinde yıllık 1,5 milyar TL'lik ödeme trafiğine aracılık ediyor.