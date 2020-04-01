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İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Füsun Tümsavaş seçildi

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Füsun Tümsavaş oldu.

01.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:48
İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Füsun Tümsavaş seçildi
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Füsun Tümsavaş oldu.
Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasında, Yönetim Kurulu'nun bugünkü kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığına Füsun Tümsavaş, Başkan Vekilliğine Yusuf Ziya Toprak'ın seçildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Denetim Komitesi'ne Füsun Tümsavaş (Başkan), Yusuf Ziya Toprak (Üye) ve Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye). Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Füsun Tümsavaş (Başkan), Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye), Sadrettin Yurtsever (Üye) ve Süleyman H. Özcan (Üye). Kredi Komitesi'ne Adnan Bali (Başkan), Füsun Tümsavaş (Üye), Feray Demir (Üye), Yusuf Ziya Toprak (Yedek Üye) ve Fazlı Bulut (Yedek Üye). Ücretlendirme Komitesi'ne Füsun Tümsavaş (Başkan) ve Feray Demir (Üye) seçildi."

Kaynak: AA

Etiketler: Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye İş Bankası, Yusuf Ziya Öztabak, Güncel
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