İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Füsun Tümsavaş seçildi

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı yeniden Füsun Tümsavaş oldu.Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasında, Yönetim Kurulu'nun bugünkü kararıyla, Yönetim Kurulu Başkanlığına Füsun Tümsavaş, Başkan Vekilliğine Yusuf Ziya Toprak'ın seçildiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Denetim Komitesi'ne Füsun Tümsavaş (Başkan), Yusuf Ziya Toprak (Üye) ve Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye). Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Füsun Tümsavaş (Başkan), Ersin Önder Çiftçioğlu (Üye), Sadrettin Yurtsever (Üye) ve Süleyman H. Özcan (Üye). Kredi Komitesi'ne Adnan Bali (Başkan), Füsun Tümsavaş (Üye), Feray Demir (Üye), Yusuf Ziya Toprak (Yedek Üye) ve Fazlı Bulut (Yedek Üye). Ücretlendirme Komitesi'ne Füsun Tümsavaş (Başkan) ve Feray Demir (Üye) seçildi."

Kaynak: AA