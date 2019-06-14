İş Bankasından çocuklara karne hediyesi

Türkiye İş Bankası Havza
Şubesi tarafından "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyası kapsamında bin kitap dağıtıldı.
Havza'da karnesini alan öğrenciler, Türkiye İş Bankası Havza Şubesini ziyaret ederek kampanya kapsamında, Anna Sewell
tarafından 1878 yılında kaleme alınmış bir dünya klasiği olan "Siyah İnci
" kitabını aldı.
Türkiye İş Bankası Havza Şube Müdürü Cengiz Aydemir, kampanyanın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlatıldığını belirterek, "Kampanyanın bu yıl 12'ncisi gerçekleştiriliyor. İş Bankasının bu yılki karne hediyesi 'Siyah İnci'. Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnelerini alan tüm çocuklar, kitaplarını İş Bankası şubemizden alabilecek. Kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olmak ve onların yüzünde tebessüm oluşturmak bizleri daha da mutlu ediyor." dedi.