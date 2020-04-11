İş başa düştü, asfaltı başkan döktü
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İskenderpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
11.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:18
Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bir taraftan tüm gücümüzle dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile mücadele ederken bir taraftan da diğer faaliyetlerimizi aksatmamaya özen gösteriyoruz. Bu manada İskenderpaşa Mahallemizde bulunan yolumuz zamanla bozulmuştu. Ekiplerimiz bozulan yolları büyük bir titizlikle asfalt dökerek onarıyor. Tüm mesai arkadaşlarıma bu zor süreçte gösterdikleri özverili çalışma nedeniyle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Kaynak: İHA
Etiketler: Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel