İş başvurusu yaptığı inşaatın 3'üncü katından düşüp, öldü

BALIKESİR'in Edremit
ilçesinde, iş başvurusu için gittiği 5 katlı inşaatın 3'üncü katından düşen Bayram Sarı (57) ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen Sarı, yolda hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir inşaatta meydana geldi. Bayram Sarı, inşaata gelerek, günübirlik çalışmak için iş başvurusunda bulundu. İddiaya göre iş yeri sahipleri, günübirlik ve sigortasız olarak işçi çalıştırmayacaklarını belirttikleri Bayram Sarı'nın başvurusunu reddetti. Ardından Sarı inşaatta çalışan arkadaşlarını ziyaret etmek için çıktığı 3'üncü kattan zemine düştü.
Olayı gören diğer işçiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sarı, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti. Sarı'nın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Edremitbalıkesir