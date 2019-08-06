İş bulamayınca karpuz yetiştirdi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Ferdi Ertuğrul (33), iş bulamayınca arazisine 3 bin kök karpuz fidesi dikti. Hasat zamanını bekleyen Ertuğrul, tarlasından 250 ton ürün almayı beklediğini söyledi.

İlçeye bağlı Demirkonak köyünde yaşayan, daha önce bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ferdi Ertuğrul, işsiz kalınca köydeki 10 dönümlük arazisine 3 bin kök karpuz fidesi dikti. Bütün gününü tarlada geçiren, şimdilerde hasat zamanını bekleyen Ferdi Ertuğrul,"Bu sene 3 bin kök karpuz fidesi diktik. 250 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Yöre halkının batıya göç ettiğini belirten Ertuğrul, "Buradaki tarımı daha üst seviyelere taşıyarak hem gençlerimize hem de halkımıza destek amaçlı karpuz ekimine başladık. Karpuzun yanında kavun, mısır, nohut, buğday ve yonca ekimi de yaptım. Bu sene karpuzda 200-250 ton hasat kaldırmayı düşünüyoruz. Bulunduğumuz coğrafyanın toprağı çok verimli, yağışlardan sonra eriyen karlarla da toprağın doğal olarak su alması, ekimi daha kolay ve verimli hale getiriyor. Topraklar verimli olduğu için, gereken emek sarf edilince ne ekilirse ekilsin, istenilen verime ulaşılıyor" diye konuştu.

Yüksekova'nın, toprağı ve coğrafi yapısıyla tarıma uygun olduğunu kaydeden Ertuğrul, "Bu bölgeye birçok şey ekilebilir. Destek olmayınca, kendi imkanlarımızla alabileceğimiz verimin çok altında hasat kaldırıyoruz. Yüksekova ve çevre köylerle beraber Şemdinli'ye de satış yapıyoruz. Bu yüzden herkesin toprağa dokunup, tarıma yönelmesini istiyoruz" dedi.



- Hakkari