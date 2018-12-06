''İş Dünyamızla Güç Birliği Yapıyoruz''

Çalışanlarla buluşan ve öğlen yemeğinde emekçilere eşlik eden Başkan Karaosmanoğlu, BEKAERT Fabrikası Türkiye Genel Müdürü Hakan Saner'den üretim hakkında detaylı bilgi aldı. Üretim bantlarını da gezen Karaosmanoğlu, "Ülkemiz ve kentimiz üretim kapasitesiyle, finansal alt yapı sistemiyle dünyada adeta bir güneş gibi parlıyor. Son zamanlarda yaşanan bunca sıkıntıya ve dış etkilere rağmen ülkemizin ekonomik göstergelerinin pozitif bir seyir izlemesi, Dolar'ın, Avro'nun ve enflasyonun dizginlenmesi bunun en açık delilidir" dedi.

SANER, "BİNE YAKIN KARDEŞİMİZLE ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

BEKAERT Fabrikası Türkiye Genel Müdürü Hakan Saner, Başkan Karaosmanoğlu'nun fabrikalarına gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'deki tüm lastik fabrikalarına çelik kord tedarik ettiklerini söyleyen Saner, "Yüzde elli ihracat yapan iki fabrikamızda bine yakın çalışan kardeşimizle üretim gerçekleştiriyoruz. Gerek istihdam gerekse 200 milyon Avro tutarında bir ciro gerçekleştiriyoruz. Yurt dışında yirmi ülke bizim ürettiğimiz ürünlerle üretim gerçekleştiriyor" açıklamasını yaptı.

GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ÇAĞDAŞ VE ROL MODEL FABRİKALAR

Fabrika alanında inceleme yapan, insan ve çevre odaklı üretim gerçekleştirmesi nedeniyle Fabrika Genel Müdürü Hakan Saner'e teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,BEKAERT içerisindeki hayvanat bahçesinde de inceleme yaptı. Yeşile, suya ve toprağa hassasiyet gösteren bir fabrika yönetiminin ülkeye ve kente kazandırdığı değerlerin öneminden bahseden Başkan Karaosmanoğlu,üretim merkezlerinin yenilebilir kaynak ve geri dönüşümlerdeki etkin çalışmalarının da günümüz dünyasında çağdaş ve rol model fabrikalar olarak görüldüğünü de belirtti.

"OLUŞTURDUĞU İSTİHDAM ORTAMINI ÇOK DEĞERLİ BULUYORUM"

BEKAERT Fabrikası Türkiye Genel Müdürü Hakan Saner, Başkan Karaosmanoğlu'nun fabrikalarını ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını da vurgularken, "Başkanımız bize güç ve enerji verdi. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu. Kocaeli sanayicisinin, iş adamının bu kente ve ülkemize sunduğu artı değer, oluşturduğu istihdam ortamını çok değerli buluyorum. İş insanlarımız, sanayicilerimiz; Kocaeli'ni her zaman daha ileriye, daha iyiye taşıyorlar. Bizler de iş dünyamızın dernekleriyle ve sanayicilerimizle sık sık bir araya gelip, varsa sorunları masaya yatırıyor, güç birliği yapıyoruz. Sanayicilerimizin ve iş adamlarımızın Kocaeli'ne ve Türkiye'ye yeni ufuklar, yeni projeler çizecek olan uzun soluklu çalışmalarının başarıya ulaşacağına inanıyorum" dedi.

"DOĞA VE TURİZM MERKEZİNE DE DÖNÜŞÜYORUZ"

"Kocaeli hepimizin gözbebeğidir" diyen Karaosmanoğlu ayrıca, "Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi. Uzun yıllar çevre kirliliği ve dev sanayi kuruluşlarıyla birlikte adı anılan Kocaeli'miz, göreve geldikten sonra yaptığımız çevre yatırımları sayesinde bugün artık güzel doğası ve çevreci sanayi tesisleri ile dile getiriliyor. Kocaeli'ne gelenler, şehrimizin ne kadar değiştiğini ve güzelleştiğini dile getirmeden duramıyorlar. Aynı zamanda hızla bir doğa ve turizm merkezine de dönüşüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Kocaeli'nin vitrini değişiyor ve güzelleşiyor. İnanıyorum ki bu değişim önümüzdeki dönemlerde de en güzel şekilde sürecek" açıklamasını yaptı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Büyükşehri Belediyesi Başkan Danışmanları Nermin Tol ve Gültekin Görüm, Başkan Karaosmanoğlu'na ziyarette eşlik eden diğer isimlerdi.