İş Dünyası Ekonomiye Odaklandı

Seçimin geride kaldığının ve artık ekonomiye odaklanılması gerektiğinin altını çizen Bursa iş dünyası temsilcileri, 4,5 yıllık seçimsiz sürecin, güzel bir fırsat olacağını ve bu süreçte yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Bursa iş dünyası temsilcilerinin görüşleri şöyle:

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan:

Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından olan seçimlerimizden birini daha huzur içerisinde sona erdirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bursa nezdinde halkın teveccühüne mazhar olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve tüm İlçe Belediye Başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Bir tek Bursa var, o yüzden kentimizi geliştirmek ve güzelleştirmek için hep birlikte çalışacağız.

Seçimler bitti ve önümüzde 4,5 yıllık bir seçimsiz dönem görülüyor. Bu fırsat dolu dönemi de ekonomideki yapısal reformların tamamlanmasıyla, üretmeyle ve çalışmayla geçirmeli, ülkemizin daha iyi günlere ulaşması adına ortak akılla iş birliği içerisinde hareket etmeliyiz. Seçimlerimizin tekrardan tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

BATISİAD Genel Başkanı Ahmet Er:

Büyüme ve gelişme yerelden başlar genele yayılır; unutmayalım. Bu manada geride bıraktığımız yerel idare seçim sonuçlarının şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, artık 4,5 yıl gibi önümüzde icraat dönemi olduğuna işaret etmek istiyorum. Bu süreçte atılacak adımların hızla ve kararlılıkla atılmasını bekliyor ve umuyoruz. Artık güçlü üretim ile geleceğe emin adımlarla ilerleme zamanı. Bu ülke ve bu memleket bizim. Hep birlikte daha güzel günler göreceğimize inanıyor ve bu doğrultuda hareket edeceğimizi söylüyorum. Göreve gelen tüm idarecilerimize de görevlerinde kolaylıklar dilerken, BATISİAD olarak her zaman yanlarında olduğumuza ifade etmek isterim.

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız:

Seçimler demokrasinin şölenidir. Huzurlu bir şekilde sonuçlanan 31 Mart Yerel Seçimlerinin tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bursa'daki seçimler neticesinde de ipi göğüsleyen başta Alinur Aktaş olmak üzere tüm ilçe Belediye Başkanlarımızı kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. Şimdi 4,5 yıl boyunca seçim olmayacak. Birçok sorunumuzu çözebileceğimiz, yeni ve değerli projeleri hayata geçireceğimiz fırsat dolu bir süreç bizleri bekliyor olacak. Umarım ekonomide gerçekleşmesi beklenen yapısal reformların da bir an önce hayata geçirilmesiyle birlikte büyüme trendini tekrar yakalayacağımıza inanıyoruz. Şimdi çalışmak ve üretmek vaktidir.

BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bozdemir:

Bir seçimi daha geride bıraktık. 31 Mart seçimleri sonuçlarının tüm Türkiye'de ve Bursa'da iyi sonuçlar getirmesini temenni ediyor, resmi olmayan sonuçlara göre göreve seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ve ilçe belediye başkanlarımıza başarılar diliyoruz.

BUMİAD her zaman şehrinin ve ülkesinin çıkarları doğrultusunda hizmet etmiş, Bursa'yı daha iyi bir şehir haline getirmek için projeler üretmiştir. Gelecek dönemde de BUMİAD olarak bizler, şehrimizin çıkarları doğrultusunda, ortak akılla hareket edeceğiz. Bursa bizim ortak değerimizdir, 4,5 yıl seçimsiz geçecek bu dönemde, Bursa'nın değerini daha da artıracak projelerde belediyelerimizle birlikte çalışmalar gerçekleştirmeyi umuyoruz.

GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Demiral:

Türkiye, 31 Mart seçimlerinde, önemli bir demokrasi sınavını başarıyla vermiştir. Halkımızın oylarıyla göreve seçilen başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere, tüm ilçe belediye başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz.

Önümüzdeki beş yıllık süre için yerel idarecilerini seçen vatandaşlarımız, özgür iradelerini sandığa yansıtmışlardır. Şimdi ekonominin çarklarını daha güçlü işletme ve her alanda üretime hız vererek ülkemizin parlak geleceğine katkıda bulunma zamanıdır.

İş dünyamızın, güç ve deneyimini birleştirerek, hız ve zaman kaybetmeksizin, 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarına yön vereceğine dair inanç ve kararlılığımız tamdır.

KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy:

31 Mart Yerel Seçimlerinin başta Bursa'mız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Halkın oylarıyla seçilen tüm belediye başkanlarımızı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Seçim gündemi bitti, şimdi artık ekonomiye odaklanma zamanı. Önümüzdeki seçimsiz 4,5 yılda, ekonomiyi daha da güçlendirecek yapısal reformların hayata geçirileceğine gönülden inanıyoruz. Yerel yöneticilerimizle de uyumlu çalışarak güzel projelerin hayata geçirileceğine inancımız tamdır.

İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç:

Bir demokrasi şöleni içerisinde geçen 31 Mart seçimlerinin sonuçları, ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bu vesile ile yerel seçimler sonucu seçilen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'a ve ilçe belediye başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz.

Bursa'mızın ivedilikle çözülmesi gereken en önemli sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm ve yeni imar alanları konusunda önümüzdeki dönemde gerekli adımların atılacağını düşünüyoruz. İMSİAD olarak bizler de gerek Bursa Büyükşehir Belediyemizle gerekse de ilçe belediyelerimizle bu alanda gerçekleştirilecek çözüm çalışmalarında işbirliği için her zaman hazırız.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topçu:

Umuyoruz ki 31 Mart seçimlerinin sonuçları tüm ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olur. Halkımızın teveccühüyle göreve seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, ilçe belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize tebriklerimizi sunuyoruz.

Önümüzdeki dönem, şehrimizin sorunlarıyla daha yakından ilgilenebilmek ve kalıcı çözümler bulmak için önemli bir fırsattır. Şehrimizin en önemli sıkıntılarından biri olan trafik problemini ortadan kaldırmak için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın seçim sürecinde anlattığı projelerin gerçekleştirilmesi için Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak her zaman desteğimizi sunacağız.

TÜMSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Şerbetçioğlu:

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bursa'mızın güvenoyunu alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş başta olmak üzere tüm İlçe Belediye Başkanlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Büyükşehir Belediye Başkanımızın yeni Bursa vizyonu çerçevesinde oluşturduğu, turizm, ulaşım, yeşil alan ve kent estetiği projeleriyle Bursa'mızın çehresinin değişeceğine, daha estetik ve keyifle yaşanabilir bir Bursa göreceğimize inanıyorum.

Artık seçimleri geride bıraktık. Önceliğimiz ekonomidir, Derneğimizin üyeleriyle ülkemizin kalkınması, ihracat, istihdam oranlarının artırılması için elbirliğiyle çalışmaya, üretmeye ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz.

TÜGİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Tabaklar:

TÜGİAD Bursa ailesi olarak, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ülkemiz ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Adeta bir demokrasi şöleni içerisinde geçen seçimler sonucunda vatandaşlarımızın teveccüh gösterdiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İlçe Belediye Başkanlarını tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

Artık seçim geride kaldı. 4,5 yıl boyunca seçim olmayacak olmasının da verdiği güven ve rahatlıkla işlerimize daha konsantre bir şekilde odaklanabiliriz. Genç iş insanları olarak bu süreçte, yerel yönetimlerimizle, siyasilerimizle ve hükümetimizle iş birliği içerisinde çalışmaya hazırız. Seçimsiz geçecek bu 4,5 yıllık süreyi fırsat bilmeli, hükümetimiz de yapısal reformları bir an önce tamamlayarak değerlendirmeli ve hep birlikte ülkemizi daha müreffeh yarınlara ulaştırmalıyız.

Kaynak: Bültenler