İş Dünyası Enflasyon Rakamlarından Memnun

Konuyla ilgili açıklama yapan DERSİAD (Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı Mustafa Çınar, "Enflasyon rakamlarındaki yaşanılan düşüşün, verilen mücadelenin haklı ve yerinde olduğunu gösteriyor. Kısa zamanda görülen bu başarının devamını diliyor ve emeği olan tüm iş dünyasını tebrik ediyorum" dedi.

TÜİK'in açıklamış olduğu 2018 Kasım ayı enflasyon verilerine göre; ev eşyasında yüzde 2,85, eğlence ve kültürde yüzde 2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,74 düşüş gerçekleşti.

Dengeleme sürecinde atılan güçlü adımların meyvesini kısa zamanda gördüklerini belirten DERSİAD (Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları Derneği) Genel Başkanı Mustafa Çınar, " Düşen kur oranlarından sonra enflasyon rakamlarında da görülen normalleşmenin destekçisi ve takipçisiyiz. Yılsonunda bu düşüş sürecek ve normalleşme sürecinde hızlıca yol katedeceğiz. Enflasyonla Mücadele Programı'nın ardından ÖTV ve KDV indirimleriyle canlanan piyasa, atılan adımların güçlülüğünü gösteriyor" dedi.