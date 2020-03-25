İş dünyası "İşe Devam Kredi Desteği" paketini değerlendirdi
İş dünyası, kamu bankalarının hayata geçirdiği "İşe Devam Kredi/Finansman Desteği" paketinin özellikle KOBİ'ler için hayati bir kaynak oluşturacağını ve işletmelere nefes aldıracağını belirtti.
25.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:55
İş dünyası, kamu bankalarının hayata geçirdiği "İşe Devam Kredi/Finansman Desteği" paketinin özellikle KOBİ'ler için hayati bir kaynak oluşturacağını ve işletmelere nefes aldıracağını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi