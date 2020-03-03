İş Dünyası IstanBlock 2020'de Buluşuyor!

İstanbul, 6-10 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek İstanbul Blockchain Week ve 9-10 Nisan'daki ana etkinliği IstanBlock2020 konferansına ev sahipliği yapacak. İş dünyasının da yakından takip ettiği konferansta Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu Başkanı ve Eczacıbaşı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı konuşmacı olarak yer alacak. Eczacıbaşı, fintech, finans ve blockchain sistemleri ile iş dünyasının yaşadığı değişimi ve gelecek hedeflerini paylaşacak.

Dünyada blockchain alanındaki önemli isimleri ilk kez Türkiye'de ağırlayacak olan IstanBlock 2020, Türk iş dünyasının saygın isimlerini de bir araya getirecek.9-10 Nisan tarihlerinde, dijital iletişim danışmanlığı yapan EAK Digital tarafından gerçekleştirilecek konferansta, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı ve Blockchain Türkiye Platformu Yürütme Kurulu Başkanı olan Faruk Eczacıbaşı'nın finans, fintech ve blockchain sistemleri hakkında gerçekleştireceği konuşmasına Boğaziçi Ventures'dan Barış Özistek eşlik edecek.

Faruk Eczacıbaşı'nın IstanBlock 2020'de yer almasından mutluluk duyduklarını ifade eden IstanBlock2020'nin düzenleyicisi EAK Digital CEO'su Erhan Korhaliller sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Eczacıbaşı Türk iş dünyasında zekâsı ve becerisi ile tanınan çok değerli bir isim. TBV liderliğinde kurulan Blockchain Türkiye Platformuna kattığı vizyon ve değerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu girişim sayesinde sadece Türkiye değil, dünya için de yeni bir kavram olan blockchain teknolojilerinin en iyi şekilde anlatılacağına, yeni nesil iş yapış biçimlerinin neler olduğunun, avantajları ve zorluklarıyla her açından anlatılabileceğine inanıyorum.EAK Digital olarak blockchain teknolojilerinin getireceği fırsatları, kullanım ortamlarını anlatma vizyonu ile etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yolda yapılan tüm girişimleri de destekliyoruz.Kendisinin IstanBlock 2020'de yer alması, finans dünyasının blokchain ve kripto tarafından yönetilen yeni bir finans dünyasına geçişinin gerçekleşecek olmasının işareti. Faruk Eczacıbaşı'nın blok zinciri teknolojisinin gelecek dönemde sunacağı fırsatlarla ilgili çizeceği vizyonu heyecanla bekliyorum."

Faruk Eczacıbaşı blockchain teknolojileri hakkında görüşlerini şöyle ifade etti: "Dünya blockchain kavramını daha yeni tanıyor. Türkiye olarak bilgi birikiminden çok uzak değiliz. Şu anda da kripto paralar dışında fazla değişim yaratacak uygulamalar daha ortaya çıkmadı. Türkiye mevcut potansiyeli ile dünyada blokchain kavramının gelişmesinde iddialı olacak bir konuma gelebilir."

IstanBlock2020'de Faruk Eczacıbaşı'nın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, SabancıDX Genel Müdürü Burak Aydın, CoinShares CFO'su Meltem Demirors, Bitcoin.com Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ver, Bybit'in kurucu Ceo'su Ben Zhou, NEO'nun kurucusu Da Hongfei, Celcius Network'un kurucusu Alex Mashinsky ve daha birçok isim de ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek.