İş Dünyası 'İstihdam Seferberliği'nden Memnun

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı sonrası başlatılan 'İstihdam Seferberliği 2019'un Manisa tanıtımında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, "Açıklanan yeni paketle devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle bizlere güçlü bir yol açıyor. Şimdi işletmelerimize düşen görev bu teşviklerden yararlanmak. Bu destekler, işletmelerimiz için bir fırsattır" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir istihdam seferberliği başlatılması çağrısı sonrası 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganıyla hayata geçirilen 'İstihdam Seferberliği 2019'da uygulanacak olan istihdam teşvikleri Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında tanıtıldı.Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Bülent Koşmaz Hizmet Binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, SGK Müdürü Yavuz Kurt, İŞKUR Müdürü Eşref Aslan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Açıklanan yeni paketle devletimiz maaş, vergi ve SGK primi desteğiyle bizlere güçlü bir yol açıyor. Şimdi işletmelerimize düşen görev bu teşviklerden yararlanmak. Bu destekler, işletmelerimiz için bir fırsattır. Bu fırsatı hep birlikte çok iyi kullanmalıyız. Yeni paket, istihdamda rekor getirecektir. İstihdam, üretime artış ve kalite olarak yansıyacaktır. Bunu da Manisa olarak diğer vilayetlerin potansiyel ve sinerjik durumunu değerlendirdiğimiz zaman çok büyük bir yapıya ve çok büyük bir altyapıya sahip olduğumuzu görüyoruz. Manisa iş dünyası olarak elimizi taşın altına değil, gövdemizi taşın altına koymak durumundayız çünkü dünyada ekonomik standartlar, ekonomik beklentiler öyle bir hızla gelişiyor ki 5 yıl önce ölen bir insan bugün dünyaya gelmiş olsa şu farkındalığı anlayamıyor. Bugün komünist Çin dediğimiz Çin Halk Cumhuriyeti sonuna kadar serbest piyasa koşullarını savunurken kapitalizmin, serbest piyasa ekonomisinin kurucusu ABD Trump'la tam tersi korumacı duvar modelini savunuyor. Dolayısıyla bu şartlar altında ülkemizin 3 tane olmazsa olmazı var. Çok fazla çalışmamız lazım, çalışmamızla beraber üretim yapmamız lazım, üretimle beraber istihdam ve ihracatı da gerçekleştirmemiz lazım." dedi."İş arayıp da bulamayan kimse kalmayacak"İkinci istihdam seferberliği ile iş arayıp da bulamayan hiçbir vatandaş kalmayana kadar çalışmaya devam edeceklerini kaydeden SGK Manisa İl Müdürü Yavuz Kurt, "2017 yılının hemen başında yine TOBB ekonomi şurasında sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle ilk milli istihdam seferberliği başlamıştı ve 2017 yılının ocak ayında işsizlik rakamları TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik rakamları yüzde 13,1 seviyelerinde iken 2017 yılının sonunda, bu istihdam seferberliği hamlesiyle işsizlik oranı yüzde 10,8 seviyelerine kadar gerilemiş ve aynı yıl Türkiye yüzde 7.4 bir ekonomik büyüme gerçekleştirme başarısı yakalamıştı. İşverenlerimiz 2018 yılı içerisinde bildirmiş oldukları ortalama sigortalı sayısının üzerine 2019 senesine ilave istihdam gerçekleştirirlerse ve bu gerçekleştirdikleri ilave istihdam son 3 aydır işsiz olan yada son 3 ayda en fazla 10 gün bir yerde çalışmış olan bir vatandaşımızın işe alınması şeklinde gerçekleşirse 12 ay süreyle sigorta pirimi, gelir vergisi, damga vergisi kesintisi yok. İşverenlerimiz sadece ücret ödemesi yapacak. 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 31 Aralık 2019 tarihine kadar yani bu yılın sonuna kadar 500'ün altında işçi çalıştıran işyerlerinde işçi başına 150 TL asgari ücret desteği, 500 ve üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde de işçi başına 101 TL asgari ücret desteği uygulaması devam edecek. Manisa'da herhangi bir hedef değil de Allah nasip ederse iş arayıp da bulamayan hiçbir vatandaşımız kalmayana kadar bu güçlü iradeyi sahada yansıtacağız." şeklinde konuştu."Bu işbirliği bizim için de çok önemli"İşsizliğin toplumsal açıdan da riskler oluşturduğunu kaydeden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan, "Biz artık haneleri tek tek ziyaret ediyoruz, muhtarlarımızla görüşüyoruz. Bu anlamda desteğe ihtiyaç duyan, çalışmak isteyen, daha doğrusu çalışma sistemine katmak istediğimiz vatandaşlarımızla irtibata geçerek şirketlerimizle, Sosyal Güvenlik Kurumumuzla, Ticaret ve Sanayi Odamızla, diğer mesleki kuruluşlarla işbirliği içerisinde kişilerin hem toplumsal anlamda kendilerini mutlu hissedebilecekleri, hem kişisel bazda psikolojilerine iyi gelebilecek, biliyorsunuz, çalışmayan insan, evine ekmek götüremeyen insan, kendini terk edilmişlik, değersizlik hissi oluşur. Bu da toplumumuz açısından ciddi riskleri barındırabiliyor. Bu işbirliği bizim için de çok önemli" ifadelerini kullandı.Manisa işsizlik oranlarında Türkiye ortalamasının altındaİŞKUR tarafından sağlanan teşviklerden bahseden İŞKUR Manisa İl Müdür Vekili Eşref Aslan ise şunları söyledi:"En önemli teşviklerimizden bir tanesi de işbaşı eğitim programıdır. Bu programda en az iki tane sigortalı çalışanı olan bir özel sektör işletmesine bir üçüncü eleman, kendi bünyesinde istihdam etmesi durumunda, kimi sektörlerde 3 ay, kimi sektörlerde 6 ay, kimi sektörlerde 9 ay olmak üzere işbaşı eğitim programlarımızdan yararlanmaktadırlar. Bu anlamda program kapsamında katılımcılara biz 2019 yılı için günlük 77,7 TL ücret desteği sağlamaktayız ve ay boyunca genel sağlık sigortasını karşılamaktayız. Yine bu program kapsamında bizim işverenlerden istediğimiz sadece program bittikten sonra, en az program süresi kadar işbaşı eğitim programı kapsamında yanında çalıştırdığı kişilerin en az yarısını, yüzde 50'sini istihdam etmesidir. İşbaşı eğitim programı katılımcısı olarak çalışan ve çocuk sahibi olan kadınlar, 2 ila 5 yaş arası çocuğu olup da bu çocukları kreşten yararlanan kadınlar varsa biz ayrıca aylık 400 TL de kreş desteği sağlıyoruz bu teşvik kapsamında. Manisa işsizlik oranlarında TÜİK verilerine göre en son 2013 yılında açıklanmıştı. Bu oran 5,1 idi. Sonrasında il bazında veri açıklanmadı ancak bu veri şuan il bazında düşündüğümüz zaman 4 küsur oranlarındadır." - MANİSA