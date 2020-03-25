Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İş dünyası sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyor - Haberler

İş dünyası sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyor

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD)Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, "İş dünyası olarak, sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyoruz" dedi.

25.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:45
İş dünyası sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyor
Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, "İş dünyası olarak, sıkıntılı dönemin en az zararla atlatılmasını istiyoruz" dedi.

ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, korona virüs süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, ülkemizde de görülmeye başlanmış ve can kayıplarına yol açmıştır. Bu süreçte Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere Devletimizin aldığı yerinde tedbirler, virüsün ülkemizde yayılmasını yavaşlatmıştır. Bu bakımdan Sağlık Bakanlığımızın yürütmüş olduğu kriz yönetimini ve aldığı tedbirleri son derece yerinde bulduğumuzu ve takdirle karşıladığımızı ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede başta vatandaşların sağlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanları olmak üzere kamu hizmetlerinin kesintisiz bir biçimde sağlanması için can siperane mücadele veren tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Özel, "Malatya Valiliği Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları özellikle Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı diğer kurum ve kuruluşlarımızın salgın için yaptıkları çalışmaları canı gönülden takdir ediyor ve destekliyoruz. Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube'si olarak İş dünyasının sıkıntılı dönemi en az zararla atlatması için devletimizin almış olduğu ekonomik teşvikleri desteklemekle birlikte her konuda yardıma muhtaç yaşlılarımız, ailelerimiz, genç ve çocuklarımızın yanında olduğumuzu belirtiriz" dedi.

Önümüzdeki dönemde virüsün yayılma hızının artması ihtimaline karşı Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube'si olarak teyakkuzda olduklarını bildiren özel, " Salgının arzu etmediğimiz boyutlara ulaşmaması için yetkili mercilerce alınacak her türlü kararın destekçisi ve uygulayıcısı olacağımızın bilinmesini isteriz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Malatya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

TBMM’nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Haberler
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Haberler
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

15:13: Yolunu kaybeden 90 yaşındaki kadını, polis evine bıraktı - Haber 15:13: Hastalara, koronavirüse karşı video konferanslı ziyaret - Haber 15:12: Düzce'de sağlık çalışanları için siper maske üretiyorlar - Haber 15:12: Yozgat'ta kumar oynayan 11 kişiye para cezası - Haber 15:12: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı - Haber 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler