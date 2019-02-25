İş Dünyası Teşvik Bölgelerinin Yeniden Gözden Geçirilmesini İstiyor

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de yer aldığı Bölgesel İstişare Toplantısında söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, teşvik bölgelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Bölge İstişare Toplantısı'nda Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, İzmir, Balıkesir, Kütahya, Aydın İllerinin Oda, Borsa Başkanları ile temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda iş dünyasının yaşadığı sorunlar ilk ağızdan yetkililere aktarıldı. Manisa Anemon Otel'de yapılan toplantıda konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa İş dünyasının karşılaştığı sorunları Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a iletti."Eskiden biz Ankara'ya giderdik, şimdi Ankara bize geliyor"Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Eskiden bizler sorunlarımızı anlatmak için Ankara'ya gider bakanlıkların kapısında beklerdik. Şimdi ise Ankara bizlere geliyor, yanımızda oluyor ve sorunlarımızı dinliyor. Bunun için hükümetimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.Manisa İş dünyasının nitelikli ara eleman, yan sanayiye yönelik yatırım yeri tahsisi sorunlarının yanı sıra öncelikli sorunlarından bir tanesinin de teşvik bölgelerinde yaşanan sıkıntılar olduğunu ve teşvik bölgelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Başkan Yılmaz, "Manisa şuanda 3. Teşvik bölgesinde yer almakta. Bu uygulama ilk etapta Manisa'nın lehine olduğu gibi görülse de, bir çok sıkıntıları da beraberinde getirmekte. Çünkü Manisa merkez yatırımcı için çok cazip hale geliyor ve yatırımlar merkez de kalıyor. İlçelerimize yayılamıyor. Bununla birlikte Manisa merkez de yaşamsal anlamda büyük sorunlar oluşuyor. Bizler 3. Teşvik bölgesi içinde olan ilçelerimize pozitif ayrımcılık yapılmasını, böylelikle ilçelerimize de yatırımcının gelmesini istiyoruz. Manisa merkez ile ilçelerimizin de aynı teşvik bölgesinde olması, yatırımcıyı doğal olarak merkeze yönlendirmekte. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu."İhracat Destek Ofisi üyelerimizin hizmetinde"Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Manisa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde açılan İhracat Ofisi için teşekkür eden Başkan Yılmaz, "İhracat Destek Ofisi İşbirliği protokolü çerçevesinde toplam 16 ilde 25 odada ihracat destek ofisleri kuruldu. Bu odalardan birisi de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda hizmete girdi. Kendilerine de huzurlarınızda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Hedefimiz, odamız bünyesinde kurmuş olduğumuz ihracat destek ofisi kapsamında yürütmüş olduğumuz çalışmalar ile hem ihracatımızı daha da arttırarak, sıralamamızı daha üst seviyelere taşımak hem de ilimize yeni ihracatçılar kazandırmak. Manisa olarak bizlere düşen daha verimli çalışmak, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat yapmak, yüksek maliyetli ithal girdilerin yerli sanayi yoluyla temininin sağlanarak dış ticaret açığını azaltmak ve kendi markalarımızı oluşturmak. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Manisa ili ve ilçelerinde yer alan diğer oda ve borsalarımızla birlikte oldukça dinamik olan ekosistemin gelişimi için, üyelerimize ve çevremize geniş ve çeşitli faaliyetler ağı sunarak, Ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için gayret ediyoruz. Odamızın önümüzdeki dönemde de ülke strateji ve hedeflerine uyumlu ve önemli çalışmalar gerçekleştireceğinden eminim" dedi.Bakan Pekcan sorunların takipçisi olacağını söylediKonuşmaların ardından İş dünyası temsilcileri yaşadıkları sorunları tek tek söz alarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a iletti. Aktarılan sorunları not alan Bakan Pekcan, toplantının son bölümünde kendisine iletilen soruları cevaplandırırken, beraberinde toplantıda yer alan kurmaylarına da aktarılan sorunların çözümü noktasında talimatlar verdi. - MANİSA