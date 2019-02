İş Dünyasına Nefes Aldıracak Protokol

Kaynak: İHA

Üyelerinin daha düşük faizle uzun vadede finansmana ulaşımı için harekete geçen İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), VakıfBank ile protokol imzaladı.İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege ihracatçı Birlikleri, üyelerine düşük faizli uzun vadeli kredi olanağı sağlamak için VakıfBank ile protokol imzaladı. Oda ve birlik üyelerinin finansman ihtiyaçlarına yönelik avantajlı ürünler sunmanın yanı sıra, imalatçı ve ihracatçı firmalara özel finansman olanakları sağlamayı öngören protokolün imzalarını İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile VakıfBank Ege 1'inci Bölge Müdürü Tuna Turgut ve VakıfBank Ege 2'nci Bölge Müdürü Hayati Yaman attı. Protokol, KOBİ Dost Kredi, Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi ve Makine Alım Kredi kampanyaları kapsamında düşük faizle, uzun vadede ve minimum masrafla kredi imkanlarını içeriyor.Özgener'den kesintisiz diyalog vurgusuToplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, VakıfBank yöneticilerine teşekkür ederek, "VakıfBank ile geniş alternatifler içeren bu protokolü İzmir'in tüm meslek kuruluşlarıyla birlikte imzalamaktan mutlu olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Protokolün üyelerimize faydalı olmasını diliyorum" dedi.Günümüzde yatırım, istihdam ve ihracat için öncelikle uygun koşulla finansmana ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Özgener, finans kuruluşları ile reel sektörün kesintisiz diyaloğunun ülke kalkınmasına da hizmet edeceğini, protokollerin de bu anlamda büyük önem taşıdığını kaydetti.Yorgancılar: "Tüm bankalar bu sistemin içinde yer almalı"Reel sektör ve finans sektörünün birlikteliğinin önemine vurgu yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, bankacılık sisteminin tam olarak uygulanmadan piyasaların açılmasının mümkün olmadığını, özel bankaların da finansal destekler konusunda kamu bankaları gibi aktif rol almasıyla ekonominin canlanacağını, kamu bankaları gibi özel bankaların da gereken hassasiyeti göstermesini beklediklerini belirtti. Üyelerinin finansmana erişimini kolaylaştıracak her türlü işbirliğine açık ve hazır olduklarını ifade eden Yorgancılar, VakıfBank yetkililerine teşekkür ederek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.Kestelli: "Bu kente verilen her kuruş misliyle dönecektir"İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, spekülatif kur atağıyla başlayan türbülans döneminde kamu bankaları ve birkaç özel banka dışında bankacılık sektörünün adeta oyuna ara verdiğini ve bu tutumun türbülansı daha sert hissetmemize neden olduğunu belirterek şunları söyledi:"Biliyoruz ki hiçbir bankanın saygınlığı, müşterisinin saygınlığından fazla değildir. Bankalar, müdebbir tüccar gibi davranma yükümlülüğü olan kurumlar olduğu kadar ülke ekonomisinin sağlığını da düşünmek zorundadır. Sadece yaşadığımız bu sıkıntılı dönemde değil, geçmişte de piyasa dostu bir politika izlemeyi prensip edinmiş bankalardan biri olan Vakıflar Bankası'na, bu yaklaşımı için teşekkür ediyorum. Bankalarımız bilmelidirler ki; İzmir Türkiye'nin yükselen yıldızıdır ve sanayicisinden tüccarına, çiftçisinden ihracatçısına kadar bu kente verilen her kuruş kredi, ülke için fayda olarak misliyle dönecektir."Eskinazi: "İhracatçılarımızın rekabetçiliğini güçlendirecek"Türkiye'nin 2019 yılı ihracat hedefinin 200 milyar dolar, Ege Bölgesi'nin ihracat hedefinin ise 25 milyar dolar olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılı Ağustos ayı sonrasında faizlerde yaşanan yükselme sonrasında Türk ihracatçılarının bankalardan kredi kullanamaz pozisyona düştüğünü, bu durumun ihracat rakamlarında kendini hissettirdiğini kaydetti. Türk ihracatçısının 2018 yılının ikinci yarısında finansmana ihtiyaç duyduğunda Türk Eximbank dışında yanında ne kamu ne de özel sektör bankalarını göremediğini anlatan Eskinazi, "VakıfBank ile yapacağımız bu anlaşma Ege İhracatçı Birliklerine üye 8 bin faal ihracatçı firmamız açısından çarkların tekrar daha hızlı dönmesini, ihracatçılarımızın rekabetçiliğini güçlendirerek ihracatını artırmasını sağlayacak. Ağustos ayından yıl sonuna kadar kabus yaşadık ama iyi ki ekonominin raya oturmasıyla ihracatçılar nefes aldı. Bu kredinin konkordato süreçlerini bu kredinin durduracağını tahmin ediyoruz. Bu destekten sonra umarız konkordatolar durur ve tüm sanayici ve ihracatçıların en büyük korkuları da ortadan kalmış olur" ifadelerini kullandı."Yanlarında güç olma prensibi"VakıfBank Ege 1'inci Bölge Müdürü Tuna Turgut, "VakıfBank olarak ülkemizin üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan, ekonomiye değer katan tüm aktörlerin yanındaki güç olma prensibiyle piyasa koşullarına göre çok uygun, düşük faizli krediler kullandırıyoruz" diyerek protokol hakkında bilgilendirmede bulunurken, VakıfBank Ege 2'nci Bölge Müdürü Hayati Yaman da protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.Protokol neler içeriyor?Uygun faizli kredi imkanı ve birçok bankacılık hizmetinde masraf muafiyeti sunan protokol kapsamında işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri, çevre bankacılığı enerji kredileri ile gayri nakdi krediler uygun maliyetlerle sunulacak. İşletme Kredileri kapsamında oda ve birlik üyeleri, işletme faaliyetleri ihtiyaçlarının çözümü için oluşturulan KOBİ Dost Kredi, Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi ve Makine Alım Kredi kampanyalarından faydalanabilecek. Aynı zamanda işletme faaliyetlerini sürdürecekleri, mesleklerini icra edecekleri, firma faaliyetlerinde veya yatırım amacıyla ticari işletmeleri adına gayrimenkul alımlarının finansmanı için İşyeri Edindirme Kredisi, sıfır km ve ikinci el araç alımları ile araç filosu kurmak için kullanabilecekleri araç ve filo kredilerini uygun maliyetlerle temin edebilecekler. VakıfBank'ın Katma Değer Üreten İmalatçı-İhracatçı Kredisi, kapsamında özel destek verilirken; KOBİ Dost Kredisi Kampanyası ile de 6 ay ödemesiz dönemli toplam 60 aya varan vadelerde kredi imkanı sunuluyor. - İZMİR