İş dünyasına örnek oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle başta turizm sektörü olmak üzere ekonomi ve durma noktasına gelirken, merkezi Antalya'da bulunan Barut Otelleri şirketi BHM A.Ş, işçi çıkarmayacağını duyurdu.
23.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:44
Koronavirüs salgını nedeniyle başta turizm sektörü olmak üzere ekonomi ve durma noktasına gelirken, merkezi Antalya 'da bulunan Barut Otelleri şirketi BHM A.Ş, işçi çıkarmayacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi, Antalya, Ekonomi