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İş dünyasından bankaların koronavirüs desteğine olumlu tepki

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri dolayısıyla bankaların açıkladığı destek paketlerinin olumlu olduğunu belirterek, "Kamudan sonra özel bankaların da destek paketleri açıklaması umut verici." dedi.

24.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:18
İş dünyasından bankaların koronavirüs desteğine olumlu tepki
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, koronavirüs salgınının ekonomik etkileri dolayısıyla bankaların açıkladığı destek paketlerinin olumlu olduğunu belirterek, "Kamudan sonra özel bankaların da destek paketleri açıklaması umut verici." dedi.
Kopuz, bankalar tarafından koronavirüs salgını dolayısıyla açıklanan destek paketlerine ilişkin değerlendirmesinde, modern dönemde yaşanmış hiçbir krize benzemeyen bir süreç yaşandığını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve koronavirüs tedbirlerini içeren 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' kararlarında devlet bankalarının önemli destekleri var. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu destekleri açıklarken özel bankalara da seslenerek, benzer desteklerde bulunmalarını tavsiye etti. Bu çağrıya uyarak birçok bankanın destek paketleri açıklaması umut verici. Ancak önemli olan bu desteklerin içerikleri ve nasıl uygulanacağı. Eğer bankalar bu destek paketlerini birer halkla ilişkiler faaliyeti gibi görür ve deyim yerindeyse "idareyi maslahat" amacıyla yaparsa, zarar gören sadece müşterileri olmayacaktır. Salgın elbet bitecektir. Bittiği gün müşterilerine yeterli desteği vermeyen bankalar büyük prestij kaybetmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.
Özel bankaların işletmelere daha bir önem vermesi gerektiğine inandığını vurgulayan Kopuz, "Tüm nihai tüketicilerin bir işletmede çalıştığını kimse aklından çıkarmamalı. Bir nihai tüketicinin borcunu yeniden yapılandırmak, işini kaybettiğinde anlamını kaybeder." diye konuştu.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı
Faik Yılmaz ise esnaf ve sanatkarın iş yerinin salgına karşı alınan tedbirler kapsamında kapandığını veya iş yapamaz hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Kamu ve özel bankaların kredi desteği açıklaması ve kredi borçlarını ertelemesi bu noktada esnaf ve sanatkara can suyu olacaktır. Esnafın kredi borçlarının ertelenmesi ve kredi desteğinin sağlanması şeklinde zaten bir talebi vardı. Bu taleplerin karşılanması da piyasaya güven verecektir. Esnaf ve sanatkarın ayakta kalabilmesi ve çalışanını koruyabilmesi için kamu ve özel bankaların desteği çok önemli. Bu dönemde daha çok bankanın esnaf ve sanatkara faizsiz kredi vermesi, bu süreci daha sancısız ve kolay atlatmamızı sağlayacaktır."
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Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Ekonomi

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