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İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı.

16.10.2019 14:32
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı.
Mersin
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuad Budur, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını aktaran Budur, "Bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız." diye konuştu.
İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Osmaniye, Türkiye, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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