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İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Mersin'in Tarsus ilçesinde iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı.

16.10.2019 15:02İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Mersin'in Tarsus ilçesinde iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı.
Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak, Tarsus Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, harekatın amacının Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
Harekat kararının arkasında olduklarını ve desteklediklerini ifade eden Koçak, "Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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