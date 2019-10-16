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İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek - KASTAMONU

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Oda Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hiçbir zaman yıkmaktan, yakmaktan yana olmadığını, aksine huzur, barış ve kardeşlikten yana olduğunu söyledi.

16.10.2019 16:31
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Oda Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hiçbir zaman yıkmaktan, yakmaktan yana olmadığını, aksine huzur, barış ve kardeşlikten yana olduğunu söyledi.
Yapılan harekatın Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacağını vurgulayan Fındıkoğlu, "Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz." dedi.
"Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir." diyen Fındıkoğlu, "Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür." ifadelerini kullandı.
İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek - KASTAMONU

Kastamonu, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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