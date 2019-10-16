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İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Mersin'in Anamur ilçesinde iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı.

16.10.2019 20:30İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Mersin'in Anamur ilçesinde iş dünyası temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini açıkladı.
Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, Anamur Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, harekatın meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunu söyledi.
Kahraman Türk askerlerinin yanında olduklarını ifade eden Torunoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Allah, Mehmetçiklerimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın, yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, Mersin, Anamur, Güncel

Kaynak: AA

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