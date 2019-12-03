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İş dünyasından Başkan Yüce'ye ziyaret

Sakaryalı iş dünyası heyeti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.

03.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:44İş dünyasından Başkan Yüce'ye ziyaret
Sakaryalı iş dünyası heyeti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi makamında ziyaret etti.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamada ziyarette SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hasan Saka ve beraberindeki heyetin Yüce'yi ziyaret ettiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu ziyarette şehrin sosyo ekonomik durumu üzerine değerlendirmeler yapılarak sivil toplum kuruluşları ve şehir erklerinin iş birliğinin önemine değinildiği kaydedildi.
Altuğ, ziyarette yaptığı konuşmada, tüm kurumların faaliyetlerinin varlık nedeninin Sakarya olduğunu kaydetti.
Etkili bir kamu yönetimiyle ortak projeler üreterek, belli bir senkronda çalışarak kenti gelecek vizyonuna hazırlamaya gayret ettiklerini belirterek, "Hepimizin stratejik hedeflerinin temelinde, Sakarya'ya hak ettiği hizmeti sunmak vardır. Bu ortak paydadan yola çıkarak güçlü bir şekilde ilerlemeliyiz. Şehrin bir sorunu varsa kurumsal olarak da, kişisel olarak da bu hepimizin sorunudur. Çözümünün de bir parçası olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Yüce de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler de hep birlikte el birliğiyle bu şehre hizmet etmeye çabalıyoruz ve en büyük gücümüz birlikte hareket etmemizdir. Kurumsal olarak iş dünyamızın temsilcileri ile oluşturduğumuz sinerjinin artarak devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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