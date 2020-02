İş dünyasından İdlib'deki saldırı sonrası birlik ve beraberlik vurgusu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, İdlib 'deki hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, "Ülkemizin çıkarlarını her platformda gözeterek, iş dünyasının tüm paydaşlarıyla tek vücut halinde birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermemiz gereken bir süreçten geçiyoruz." ifadesini kullandı.DEİK Başkanı Nail Olpak, İdlib'de yaşanan hava saldırısıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.Olpak, "İdlib'de rejim güçleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerimize gerçekleştirilen alçak saldırıyla kahraman askerlerimizin şehit düştüğü haberleri yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.DEİK olarak, Türkiye'nin ve milletin menfaatlerine kast eden her unsura karşı, sonuna kadar devletin yanında olduklarını belirten Olpak, başta milletin gururu Mehmetçikler olmak üzere açıkça ülkeyi hedef alan hain saldırıları şiddetle kınadıklarını vurguladı.Olpak, şunları kaydetti:"Dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında, ekonomi ve iş çevrelerine de sesimizi en yüksek şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Ülkemizin çıkarlarını her platformda gözeterek, iş dünyasının tüm paydaşlarıyla tek vücut halinde birlik ve beraberliğimizi bir kez daha göstermemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Sınır güvenliğimizi sağlamak, vatanımızı korumaya çalışmak bizim en doğal hakkımız. Bu nedenle, 'Orada ne işiniz var?' diyenlerin bu soruyu sormadan önce bir kez daha düşünmeleri gerekiyor. Gün, birlik, beraberlik ve tam dayanışma günüdür.""Devletimizin arkasında olmamız gereken günlerden geçiyoruz"Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu ÜyesiHakkı Yıldız ise "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğini, bölünmez bütünlüğünü garanti altına almak için İdlib'de kahramanca bir mücadele veren askerlerimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Ülke olarak tek vücut olmamız gereken; her türlü görüş ayrılığını bir kenara bırakıp milletimizin, devletimizin arkasında olmamız gereken günlerden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.Yıldız, Türkiye'nin İdlib'deki hassasiyetlerine ve kararlılığına tüm aktörler tarafından koşulsuz saygı gösterilmesi, bölgenin en kısa zamanda sağduyuya ve istikrara kavuşmasının, bölgedeki yüz binlerce sivilin zarar görmemesi için hayati önemde oluğuna işaret etti.İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de " İdlib'in güneyinde düzenlenen hain ve kalleş hava saldırısında şehit olan askerlerimize yüce Allah'tan rahmet ve yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.