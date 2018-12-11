İş Dünyasının Acı Kaybı

11 Aralık 2018 Salı 12:41



11 Aralık 2018 Salı 12:41

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök vefat etti. Dinçkök 74 yaşındaydı.İş dünyasının tanınmış ismi Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti. Holdingden yapılan açıklamada, "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun" denildi.ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?Ali Raif Dinçkök 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Dinçkök, 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına Akkök Holding'de başlayan ve kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza atan Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.(İHA)