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İş dünyasının arama motorundan yeni Kovid-19 uygulaması

İş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerinin desteği ile kurulan "yerliara.com" koronavirüse karşı mücadele eden firmaların aranıp bulunabileceği özel bir platform açtı.

30.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:20
İş dünyasının arama motorundan yeni Kovid-19 uygulaması
İş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerinin desteği ile kurulan "yerliara.com" koronavirüse karşı mücadele eden firmaların aranıp bulunabileceği özel bir platform açtı.
"yerliara.com" açıklamasına göre, iş dünyasının önde gelen STK'ları ve üniversitelerinin desteği ile kurulan arama motoru, koronavirüse karşı mücadele eden firmaların aranıp bulunabileceği özel platformunu hizmete sundu.
Kısa sürede 200'e yakın firmanın eklendiği platformda solunum cihazından, maskeye, tıbbi ürünlerden gıdaya kadar birçok firmayı bulmak kolay hale geldi. Aynı zamanda Türkiye 'nin bu alandaki üretim kabiliyet haritasını da çıkaran "yerliara.com" şehirlerin kendi içlerindeki potansiyellere de ulaşmayı hedefliyor.
22 bin firmaya ulaştı
KOBİ'leri, yazılım firmalarını ve girişimcileri bir araya getiren "yerliara.com" Türkiye'nin ilk yüksek teknolojili ürün, yazılım ve girişimci arama motoru ve sosyal medyası olarak tasarlandı.
Veri tabanında bugün itibarıyla 22 binden fazla firma ve on binlerce ürün barındıran "yerliara.com"un çözüm ortakları arasında, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İTÜ Arı Teknokent, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) gibi 20'ye yakın güçlü kurum yer alıyor.
Açıklamada verilen bilgilere göre, çok sayıda akademisyen, editör ve araştırmacının katkı sağladığı proje, çözüm ortaklığı noktasında da pek çok organize sanayi bölgesi ve sivil toplum kuruluşundan destek aldı.
Lokasyon bazlı arama özelliği de bulunan platform bu yönüyle alanında ilk. Türkiye'de ciddi bir eksik olan ürün ve şirket bazındaki yerlilik oranlarının ölçümlenmesi "yerliara.com" sayesinde sağlanacak.
Takip edilebilir ve düzenli olarak açıklanan bir endeks oluşturulacak. Bu sayede Türkiye'nin ürün ve sektör bazındaki yerlilik karnesi düzenli olarak incelenebilecek. Farklı dil altyapılarına sahip olan platform, Türk firmalarının ihracatına da katkı sağlamayı hedefliyor.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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