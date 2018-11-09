İş Dünyasının Önemli İsimleri Ödüllerini Aldı!

Unilever, Tadım, Turkcell, Eczacıbaşı gibi dünya çapında bilinen firmalarının kurucuları ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" listesi dün gece gerçekleşen gala yemeğinde açıklandı.

Gecenin açılış konuşmasını Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer, moderatörlüğünü ise LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ ve LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN yaptı.

Gecenin onur konuşmacısı Prof. Dr. Nezih Altay'dı!

DePaul Üniversitesi'nin Driehaus İşletme Fakültesi'nde Profesör olarak görevini sürdüren ve aynı üniversitede Tedarik Zinciri Yönetimi yüksek lisans programını yöneten Altay engin bilgi birikimin iş dünyasının önemli isimleri ile paylaştı.

"Yeni teknoloji/trend ve dijitalleşmenin gelecek yıllarda Tedarik Zinciri yönetimindeki etkisi'' üzerine konuşma yapan Altay; ''Dijitalleşme Tedarik Zinciri Yönetimi'ni nasıl değiştirecek?'', ''Yöneticileri neler bekliyor?'', ''Dijitalleşmenin neresindeyiz?'', ''Dijitalleşmeye nasıl hazırlanalım?'' ve ''Katma değer zinciri nasıl değişecek?'' sorularının cevaplarını katılımcılarla paylaştı.

En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri belirlendi

En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri ödülünü alan isimler şöyle: Mehmet ALP (BETEK BOYA Lojistik Müdürü), Ümit Çetin (ÇİMSA Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), Alp Murat Çetinkale (TADIM Tedarik Zinciri Grup Müdürü), Eyüp Çuhadar (SEPHORA Tedarik Zinciri Grup Direktörü), Fatma Dağdevirenoğlu (PFIZER Tedarik Zinciri Malzeme Müdürü), Korhan Dönmez (A101 Lojistik Operasyon Komitesi Üyesi), Altuğ Durmaz (KAHVE DÜNYASI Tedarik Zinciri Direktörü), Kürşat Erdoğan (ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ Lojistik Müdürü), Mehmet Karaca (NORM HOLDİNG Tedarik Zinciri Direktörü), Yılmaz Kekeç (TCHIBO Tedarik Zinciri Direktörü), Ozan Keskin (H&M HENNES&MAURITZ TEKSTİL Lojistik Müdürü), Tansel Özyönüm (ORGANİK KİMYA COO), Vedat Peker (VEHBİ KOÇ VAKFI SAĞLIK KURULUŞLARI İşletme Direktörü), Nihal Temur (UNILEVER Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Ali Türk (TURKCELL Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı), Oya Uğurlu (BELGİN MADENİ YAĞLAR Tedarik Zinciri Direktörü), Burak Ulaş (CARIBOU COFFEE Türkiye Lojistik Müdürü), Mert Yaycıoğlu (ENERJİSA Finans ve Tedarik Zinciri Direktörü), Volkan Yazar (d.ream Tedarik Zinciri ve Satınalma Direktörü), Şefika Zorlutuna (İNCİTAŞ Genel Müdür Vekili).

Jüri üyeleri ise LODER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ, LODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülçin BÜYÜKÖZKAN, YILDIZ Holding Tedarik Zinciri Başkan Yardımcısı Nazmi CİVİL ve Journal of Humanitarian Logistics & Supply Chain Management Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Nezih Altay oldu.

Proje ödülleri de sahiplerini buldu

''Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" listesinde yer alan adayların 4 farklı kategoride yarıştığı gecede proje ödülleri sektör profesyonellerinin oylaması ile sahiplerini buldu. En sürdürülebilir proje dalında ödülü UNILEVER Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nihal Temur'un, en teknolojik proje ödülü TADIM Tedarik Zinciri Grup Müdürü Alp Murat Çetinkale'nin, en yenilikçi proje ödülü ÇİMSA Genel Müdür Yardımcısı Ümit Çetin'in ve en etkin/etkili proje ödülü ise BETEK BOYA Lojistik Müdürü Mehmet ALP'in oldu.