İş Dünyasının Yeni Büyüme Rotası: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Zirvede Boğaziçi Mezunu İş İnsanları Derneği (BRM) "İş Dünyasının Yeni Büyüme Rotası: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TİM ev sahipliğinde düzenlenen 9. Boğaziçi Zirvesi, 80 ülkeden iş adamı, siyasetçi ve fikir önderini İstanbul'da bir araya getirdi. Zirvede Boğaziçi Mezunu İş İnsanları Derneği (BRM) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığıyla "İş Dünyasının Yeni Büyüme Rotası: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

Açılış konuşmasını Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Emin Sadık Aydın'ın yaptığı ve Moderatörlüğünü BRM Başkanı Sedef Gürsel'in yaptığı panele, ADP Araştırma Merkezi (ABD) Kurucu Eş Bakanı Dr. Ahu Yıldırmaz, VISA Kurumsal Sosyal Etki Direktörü Hugh Norton, UNDP Business Call To Action Direktörü Paula Pelaez ve Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz konuşmacı olarak katıldı.

Özel sektörün rolünü tanımlamak için en önemli girişimin Türk Hükümeti ve BM Kalkınma Programı ortaklığında kurulan İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi olduğuna değinen Emin Sadık Aydın, Merkez'in temelinde Türkiye'nin birleştirici gücü ve dinamik özel sektörünün yanı sıra, UNDP'nin kalkınma sorunlarının çözümü yolundaki özel sektörün yapıcı katkılarda bulunmasını sağlama hedefi yer aldığını söyledi.

BRM Yönetim Kurulu Başkanı Sedef Gürsel, SKH'lere yönelik iş modeli geliştirmenin iş dünyası için çok önemli fırsatları barındırdığını söyledi. Yeni pazarlar, sadık müşteriler ve mutlu çalışanlar isteyen iş insanlarına kapsayıcı iş modelleri geliştirmelerini salık verdi.Bunun önemli bir değişim gerektirdiğini ve bu sürecin doğru iş birlikleriyle yürütülürse başarılı olacağını ekleyerek IICPSD ve BCtA ile birlikte BRM olarak bu süreçte kurumlara ve sosyal girişimcilere destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler tarafından 2008 yılında iş dünyasının dikkatini SKH'lere çekmek ve çözüm üretmelerini sağlamak için kurulan Business Call to Action (BCtA) Direktörü Paula Pelaez, ana hedeflerinin özellikle kimseyi geride bırakmadan kalkınmayı sağlamak olduğunu ve somut sonuç için mutlaka sosyal etkiyi ölçmek gerektiğini belirtti.

VISA'nın Sosyal Etki programına değinen Hugh Norton ise finansal okuryazarlık programıyla Türkiye'de 1 milyon kişiye ulaştıklarını aktardı. Eğitimli tüketicinin dengeli ekonominin omurgası olduğu mesajını veren Norton, özel sektör ve kamu işbirliğinin önemini vurguladı.

Dünyanın önde gelen iş gücü, yetenek yönetimi ve verimlilik araştırma şirketi ADP Kurucu Eş Başkanı Dr. Ahu Yıldırmaz, bir yandan işsizlik var gibi görünse de nitelikli iş gücünü çekmenin her zamankinden çok daha zor olduğunu, varolan çalışanları şirkette tutmanın yöneticilerin en önemli sorunlarından olduğunu belirtti. Çalışanların işyerlerinde "Esneklik, açık bilgi paylaşımı, özgürlük ve anlam' aradığını ifade eden Yıldırmaz, SKH'lerin çözümünü sağlamak için yeni becerilere sahip çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu da ekledi.

Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz günümüzde iş yapma biçimlerinin ciddi anlamda değiştiğini, hem çalışan hem de tüketicilerin anlam ve sosyal fayda beklentilerinin olduğunu belirtti. Kapsayıcılık ve sosyal fayda yaratımında kurum kültürünün önemine değinerek yeni kuşak çalışanların etkisiyle tekstil sektörünün çevreye daha duyarlı hale geldiğini söyleyen Yavuz Mavi'de cinsiyet eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği ve ekolojik denge alanlarındaki projelerinin çalışanlarının tam ve çok boyutlu katılımıyla sürdürüldüğünü ifade etti.