İş Dünyasının Yeni Trendi Yapay Zekalı Bütçeleme Yöntemleri

Bütçe planlamalarının dayandırıldığı parametrelerin artık sadece belirli ekonomik göstergeler olmadığının altını çizen Ereteam'in CEO'su Kutlay Şimşek, fark yaratan yeni nesil yöntemlerin ileri analitik çözümlerle elde edilebileceğini söylüyor.

Günümüzde firmalar oluşturdukları büyük veri havuzları sayesinde analitik yaklaşımlar elde edebiliyor. Toplanan veriler çeşitli analizlerden geçerek farklı senaryolara uygun birden fazla stratejiye dönüşüyor. Yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konular mevcut konjonktürden hareketle şirketlere finansal öngörüler sağlayarak bütçeleme için yeni bir kılavuz oluşturuyor. Yeni nesil bütçe yaklaşımlarını kullanan firmalar böylelikle piyasalarda yaşanan ani değişimlere karşı hızlı refleks gösterip dinamik bir bütçe projeksiyonu oluşturabiliyor. Dolayısıyla volatiliteden asgari ölçüde etkilenen şirketler, verimliliğini en üst noktaya taşırken piyasa belirsizliklerine karşı da değerli bir kazanç elde ediyor. Sürdürülebilir başarı yakalamak isteyen tüm firmaların bütçelerini bu şekilde kurguladıklarını belirten Türkiye'nin ilk yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam'in CEO'su Kutlay Şimşek, ''Büyük veriyi analiz edip sonuçlarını finansal öngörüler eşliğinde stratejiye dönüştürebilen şirketler bütçelerini çok daha etkili yönetebiliyor.'' açıklamasında bulundu.

''İŞ DÜNYASI BÜTÇE OLUŞTURURKEN BÜYÜK VERİYİ REFERANS ALIYOR''

Teknolojinin iş dünyası adına çağ atlattığını vurgulayan Ereteam CEO'su Kutlay Şimşek, ''Bütçeleme sistemleri, ekonomiyle birlikte yaşayan, gelişen, büyüyen, kimi zaman da güncelliğini yitiren yapılardır. Geleneksel bütçeleme yöntemleri artık geçerliliğini yitirdi. Yüzdesel büyümeler, fiyat endekslerine sabitlenmiş değişimler istenen dinamikliği sağlayamıyor. Analitik ve istatistik yöntemler kurumların her kararlarında kullanabileceği enstrümanların başında geliyor.Sektörde adı bilinen bir oyuncu olmanın yanı sıra, dijital dönüşüme de ayak uydurabilmiş bir kurum kültürü oluşturmak git gide önem kazanan bir konu. Dolayısıyla bütçelerin dayandırıldığı parametreler sadece belirli ekonomik göstergeler olmaktan çıktı. Artık çok daha kapsamlı ve ileri analizlerle oluşan, pazarın öngörülmesi, finansal tahminlemeler, rakip analizleri, müşteri deneyimlerinin doğru takibi gibi fark yaratan yeni nesil kriterler önem kazandı. Bu da büyük veriye olan güvenin referansıdır.'' diye konuştu.

''BÜTÇE HEDEFLERİNDE BÜYÜK VERİMLİLİK ELDE EDİLİYOR''

Büyük veri ile birlikte yapay zeka uygulamalarının finansal öngörülerde devrim yarattığını belirten Ereteam'in CEO'su Kutlay Şimşek, ''Öncelikle kur değişimlerinin bu derece yoğun ve hareketli yaşandığı, finansal indikatörlerin değişkenlik gösterdiği ve ekonomik kriterlerin tahmin edilmesi zor politik birtakım sebeplerle şekillendiği bir resim bütçe yapmayı zorlaştıran en temel faktörler arasında gösteriliyor. Şirketler artık geçici bir büyüme ve dönemsel bir karlılık arayışından çok, düzenli ve rasyonel bir büyüme hedefiyle stratejilerini kurguluyor. Dolayısıyla bütçe süreçleri de en doğru adımları en doğru yaklaşımlarla atmayı amaçlayacak şekilde kurgulanıyor. Bu hedefte, ellerinde yapay zeka destekli, akıllı araçların ve altyapıların olması da öngörülebilirliği arttırarak şirketlerin verimliliğini en üst noktaya taşıyor.'' dedi.