İş Garantili Myo İçin İmzalar Atıldı

Yalova
Üniversitesi, Altınova
Belediyesi ve Tersan Tersanesi
arasında iş garantili meslek yüksekokulu açılması için protokol imzalandı.
Yalova'da üniversite, yerel yönetim ve sektör iş birliğiyle iş garantili meslek yüksekokulu (MYO) açılmasına ilişkin protokol imzalanması için Yalova Üniversitesi Rektörlüğünde tören düzenlendi.
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, törende yaptığı konuşmada, bu protokolle üç kurumun yüksekokul açılması yönünde iş birliği yapacağını, bu iş birliği içerisinde Altınova Belediyesinin yer temini yapacağını, Tersan Tersanesinin de öğrencilere uygulama imkanı ve mezun olan öğrencilere de imkanları ölçüsünde istihdam imkanı sağlayacağını belirtti.
Tersanede istihdam edilmeyen öğrencilerin de diğer kuruluşlara yönlendirileceğini ifade eden Cebeci, "Böylelikle meslek yüksekokulunu istihdam garantili olarak açmaya karar verdik. İnşallah bu örnek olacak. Öğrencilerimizi seçerek alacağız ve iyi bir şekilde teori, pratik bütünüyle yetiştireceğiz. İş başında yetiştireceğiz. Yetişmiş nitelikli elemanlar olarak sanayiye kazandırmaya çalışacağız." diye konuştu.
Cebeci, açılacak meslek yüksekokuluna ilk öğrencileri gelecek yıl almayı hedeflediklerini kaydetti.
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral
ise yıllardır ilçelerine bir yüksekokul açılmasıyla ilgili çalıştıklarını hatırlatarak, "İş garantili olmasının buranın değerini artıracağını düşünüyorum." dedi.
Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu da kendilerine böyle bir teklif geldiği için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bizler sanayiciler olarak aldığımız elemanların teoride bir şeyler öğrendiklerini fakat pratikte bazı eksikler olduğunu sürekli şikayet ediyorduk. Biz Tersan olarak tamamıyla ihracata çalışıyoruz. Ürettiğimizin büyük kısmı da Avrupa
ülkelerine gidiyor. Çok üstün derece, donanımlı gemiler yapıyoruz. Bunları yaparken de hem yetişmiş hem de donanımlı elemanlara ihtiyacımız var."
Yalova,Tersan Tersanecilik,Altınova
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:12