Zincirini Koparan Köpek, İş Görüşmesine Giden Kadına Saldırdı

İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmaya iş bağlantısı için giden kadına, fabrika bahçesindeki köpek saldırdı. Köpekten kurtulmak isteyen kadın bir metre yüksekliğindeki yağmur suyu hattının içine düştü. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kadının yarılan çenesine dikiş atıldı.

Yasemin Anlar, yaptığı açıklamada, iş yerinden çıkışı sırasında bahçedeki köpeğin havlamaya başladığını, zincirli olduğunu görerek yürümeye devam ettiğini belirtti.

ZİNCİRİNİ KOPARAN KÖPEK ÜSTÜNE ATLADI

Bu sırada köpeğin zincirini kopararak hızla üstüne geldiğini anlatan Anlar, "Ben ondan kurtulmak isterken başımı arkamdaki demir bir cisme çarptım. Ardından da ızgarası olmayan, yaklaşık bir metre yüksekliğindeki yağmur suyu hattının içine düştüm." dedi.

ÇENESİ YARILDI, DİKİŞ ATILDI

Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığını, çenesine dikiş atıldığını, vücudunda morluklar bulunduğunu ifade eden Anlar, "Benim orada çenem yarıldı. Boynum kırılabilirdi, şah damarım kesilebilirdi. Allah beni çocuğuma bağışladı. Bir haftaya yakındır işime gidemiyorum. Bu ihmal kiminse bedelini ödemesini istiyorum. Olaydan sonra Menderes İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldum. Hastaneye giderek rapor aldım. Çenemde iz kalacak mı bilmiyorum. " diye konuştu.

"ONLARCA KİŞİNİN GİRİP ÇIKTIĞI YERDE AĞIZLIKSIZ DOLAŞMAMASI"

Hayvanları çok sevdiğini ancak köpeklerin insana karşı düşmanca yetiştirilmesine karşı olduğunu dile getiren Anlar, saldırgan köpeğin gündüz onlarca kişinin girip çıktığı bir alanda ağızlıksız dolaşmaması gerektiğine ifade etti.

Kaynak: AA