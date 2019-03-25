İş Gücü İstatistikleri (1)

Türkiye
'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 11 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK
) "İşgücü İstatistikleri 2018" verilerine göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2017'ye göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu.
İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 11'e yükseldi.
2017'de işsizlik oranı yüzde 10,9, işsiz sayısı ise 3 milyon 454 bin olarak açıklanmıştı.
Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) işsizlik oranı 2018 yılı için 11,3 olarak öngörülmüştü.
(Sürecek)
Türkiye, Ekonomi
Kaynak: AA