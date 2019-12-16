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İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 13,8'e yükseldi.

16.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:12İş gücü istatistikleri (1)
'de işsizlik oranı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 2,4 puan artarak yüzde 13,8'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 817 bin kişilik artışla 4 milyon 566 bin olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bine çıktı. İşsizlik oranı 2,4 puan yükselerek yüzde 13,8 oldu.
İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre ise 0,2 puan azaldı.
Tarım dışı işsizlik oranı 2,9 puanlık artışla yüzde 16,4 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,5 puan yükselerek yüzde 26,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 2,4 puan artışla yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Ocak
13,6
11,1
9,3
9,7
10,3
11,3
11,1
13
10,8
14,7
Şubat
13,5
10,7
9,6
9,7
10,2
11,2
10,9
12,6
10,6
14,7
Mart
12,8
10,1
9,1
9,4
9,7
10,6
10,1
11,7
10,1
14,1
Nisan
11,3
9,3
8,2
8,7
9
9,6
9,3
10,5
9,6
13
Mayıs
10,3
8,9
7,6
8,2
8,8
9,3
9,4
10,2
9,7
12,8
Haziran
9,9
8,7
7,3
8,1
9,1
9,6
10,2
10,2
10,2
13
Temmuz
9,9
8,6
7,6
8,6
9,8
9,8
10,7
10,7
10,8
13,9
Ağustos
10,6
8,5
8
9
10,1
10,1
11,3
10,6
11,1
14
Eylül
10,6
8,2
8,3
9,2
10,5
10,3
11,3
10,6
11,4
13,8
Ekim
10,5
8,4
8,3
9,1
10,4
10,5
11,8
10,3
11,6

Kasım
10,2
8,4
8,6
9,3
10,7
10,5
12,1
10,3
12,3

Aralık
10,6
9
9,3
9,6
10,9
10,8
12,7
10,4
13,5

Yıllık
11,1
9,1
8,4
9
9,9
10,3
10,9
10,9
11

(Sürecek)

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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