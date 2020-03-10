İş gücü istatistikleri (1)
Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi.
10.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:03
Türkiye 'de işsizlik oranı, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 92 bin kişilik artışla 4 milyon 394 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,2 puan yükselerek yüzde 13,7 oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,8 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı Aralık 2019'da bir önceki aya göre 0,4 puan arttı.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,5 puan yükselerek yüzde 25 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,3 puan artışla yüzde 14 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
(Sürecek)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,2 puan yükselerek yüzde 13,7 oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 15,8 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı Aralık 2019'da bir önceki aya göre 0,4 puan arttı.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,5 puan yükselerek yüzde 25 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,3 puan artışla yüzde 14 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2010-2019 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|Ocak
|13,6
|11,1
|9,3
|9,7
|10,3
|11,3
|11,1
|13
|10,8
|14,7
|Şubat
|13,5
|10,7
|9,6
|9,7
|10,2
|11,2
|10,9
|12,6
|10,6
|14,7
|Mart
|12,8
|10,1
|9,1
|9,4
|9,7
|10,6
|10,1
|11,7
|10,1
|14,1
|Nisan
|11,3
|9,3
|8,2
|8,7
|9
|9,6
|9,3
|10,5
|9,6
|13
|Mayıs
|10,3
|8,9
|7,6
|8,2
|8,8
|9,3
|9,4
|10,2
|9,7
|12,8
|Haziran
|9,9
|8,7
|7,3
|8,1
|9,1
|9,6
|10,2
|10,2
|10,2
|13
|Temmuz
|9,9
|8,6
|7,6
|8,6
|9,8
|9,8
|10,7
|10,7
|10,8
|13,9
|Ağustos
|10,6
|8,5
|8
|9
|10,1
|10,1
|11,3
|10,6
|11,1
|14
|Eylül
|10,6
|8,2
|8,3
|9,2
|10,5
|10,3
|11,3
|10,6
|11,4
|13,8
|Ekim
|10,5
|8,4
|8,3
|9,1
|10,4
|10,5
|11,8
|10,3
|11,6
|13,4
|Kasım
|10,2
|8,4
|8,6
|9,3
|10,7
|10,5
|12,1
|10,3
|12,3
|13,3
|Aralık
|10,6
|9
|9,3
|9,6
|10,9
|10,8
|12,7
|10,4
|13,5
|13,7
|Yıllık
|11,1
|9,1
|8,4
|9
|9,9
|10,3
|10,9
|10,9
|11
Kaynak: AA
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Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aralık, Ekonomi
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