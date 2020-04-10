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İş gücü istatistikleri (1)

Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,8'e geriledi.

10.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:16
İş gücü istatistikleri (1)
Türkiye 'de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 13,8'e geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 306 bin kişilik azalışla 4 milyon 362 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak alına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 0,9 puan düşerek yüzde 13,8 oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla yüzde 15,7 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0,1 puan arttı.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2,2 puan azalarak yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0,9 puan azalışla yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
2011201220132014201520162017 201820192020
Ocak11,19,39,710,311,311,11310,814,713,8
Şubat10,79,69,710,211,210,912,610,614,7
Mart10,19,19,49,710,610,111,710,114,1
Nisan9,38,28,799,69,310,59,613
Mayıs8,97,68,28,89,39,410,29,7 12,8
Haziran8,77,38,19,19,610,210,210,213
Temmuz8,67,68,69,89,810,710,710,813,9
Ağustos8,58910,110,111,310,611,114
Eylül8,28,39,210,510,311,310,611,413,8
Ekim8,48,39,110,410,511,810,311,613,4
Kasım8,48,69,310,710,512,110,312,313,3
Aralık99,39,610,910,812,710,413,513,7
Yıllık9,18,499,910,310,910,91113,7

(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi
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