İş gücü istatistikleri (2)

2019 İşsizlik oranı (yüzde) 13,7 İşsiz (bin kişi) 4.469 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 16 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 25,4 İstihdam (bin kişi) 28.080 İstihdam oranı (yüzde) 45,7 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53



Türkiye'de, geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 3,1 puan artarak yüzde 16 oldu.Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İşgücü İstatistikleri 2019" verilerine göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda yüzde 16,5 olarak hesaplandı.Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,1 puanlık artışla yüzde 25,4'e çıkarken 15-64 yaş grubunda oran 2,8 puanlık artışla yüzde 14 olarak gerçekleşti.Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 658 bin kişi azalarak 28 milyon 80 bin kişiye, istihdam oranı da 1,7 puan azalışla yüzde 45,7'ye geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 63,1, kadınlarda yüzde 28,7 olarak belirlendi.2019 yılında 5 milyon 97 bin kişi tarım, 5 milyon 561 bin kişi sanayi, 1 milyon 550 bin kişi inşaat, 15 milyon 872 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarımda 200 bin, sanayide 113 bin, inşaatta 442 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 98 bin kişi arttı.İstihdam edilenlerin yüzde 18,2'si tarım, yüzde 19,8'i sanayi, yüzde 5,5'i inşaat, yüzde 56,5'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında 2019'da hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,6, sanayi sektörünün payı 0,1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,2 puan, inşaat sektörünün payı 1,4 puan azaldı.İş gücü, geçen yıl 32 milyon 549 bin, iş gücüne katılım oranı yüzde 53 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 34,4 olarak gerçekleşti.Geçen yılın iş gücü istatistiklerine ilişkin bazı göstergeler şöyle:(Sürecek)

Kaynak: AA