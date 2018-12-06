İş Güvenliğinde Sanal Gerçeklik Teknolojisi Kaza Riskini Azaltıyor

Teknoloji ile birlikte gelişen ve dönüşen kavramlardan biri de eğitim.

Sanal gerçeklik tabanlı iş güvenliği eğitimleri ise iş kazalarını ve iş kazalarından kaynaklı ölümleri en aza indirerek, endüstriyel, imalat ve inşaat alanlarını daha güvenli hale getiriyor. Dünya genelinde işverenlerin, işçilerin tazminat masrafları için haftada yaklaşık 1 milyar dolar ödedikleri tahmin ediliyor. Bu araştırma sonucu ile birlikte bu eğitimler, işçi ailelerinin duygusal travmasındaki sosyal maliyetlerde ve işveren bütçelerinde de büyük etkiye sahip.

İş kazaları, en çok inşaat sektöründe yaşanıyor. Sanal Sanatlar Stüdyosu Modern Innova'nın tasarladığı şantiyenin sürükleyici bir VR simülasyonu, işçilerin nasıl ve nerede tedbirli olunması gerektiğini gösteriyor. Buradaki VR uygulaması, fabrikanın 360 derece çekilerek, 3D çizime aktarılması ve simüle edilmesi ile oluşuyor. Tüm VR deneyimi, gelişmiş eğitim metodları ile yerinde kazaları önlemek için tasarlanıyor.

Çalışanlar, eğitimi sanal gerçeklik gözlükleri ile fabrika içerisinde verdiği tüm doğru ve yanlış kararların puan karşılığını alarak deneyimliyor. Canlı raporlanabilen ve sonrasında data içerikleri sunabilen bu eğitim simülasyonu, eğitmen ve yöneticilere çalışanların bilgi yeterliliği ve dikkat eksiklikleri hakkında güçlü veriler sunarak, meydana gelebilecek kazalar hakkında önlem amaçlı bilgiler veriyor. Aynı zamanda bu eğitim, mekan kullanımı ve geleneksel eğitim süresinden tasarruf sağlayarak, daha etkili ve akılda kalıcı bir eğitim fırsatı sunuyor.

Sanal gerçeklik kavramı ile eğitimin birlikte düşünülerek yeni imkanların yaratılması fikri, bu iki sistemin harikalar yaratabileceğini işaret ediyor. Teknolojinin gücüyle gün geçtikçe kullanıcıların daha çok bilinçlenmesi ve eğitimcilerin de daha etkili seçeneklere yönelmesi bekleniyor.